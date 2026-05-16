Rafa Márquez Lugo valora trabajo de Gabriel Milito para que Chivas siga en Liguilla

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Chivas superó la primera prueba de fuego en la Liguilla. Vino de atrás, empató el marcador global (3-3), eliminó a los Tigres y clasificó a la semifinal.

Para Rafael Márquez Lugo, es importante valorar el esfuerzo que realizó el Rebaño Sagrado para no resentir la ausencia de la mayoría de los jugadores que forman parte de su once gala.

“Tiene mucho mérito lo que logró hacer el equipo de [Gabriel] Milito, por el tema de no tener a sus mejores futbolistas, los cinco seleccionados más la baja de [Daniel] Aguirre. En este tipo de series, no jugar con seis titulares es mucho. Lo termino aplaudiendo, más allá de lo que dejó de hacer Tigres”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El analista de Fox y Fox One resaltó “el gran trabajo” del director técnico rojiblanco para “jugar sin su cuadro base” y apostar por elementos que fueron capaces de aprovechar su oportunidad de lucir en esta Fiesta Grande.

“Al Guadalajara no lo veíamos como que pudiera remontar esa desventaja que se llevó del Volcán, no veíamos que lo pudiera hacer, [pero] la dinámica y la intensidad con la que los chavos asumieron ese compromiso… les doy mucho mérito; son chavos que no tenías en la órbita y que no pensabas que fueran a reaccionar así y lo terminan haciendo”, destacó.

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