Bruna Vilamala destaca el hambre del América; quiere ganar títulos en la Liga MX Femenil

De las últimas seis finales de la Liga MX Femenil, América ha estado en cinco y lamentablemente para las azulcremas, sólo han ganado una. La deuda con la afición es enorme y Bruna Vilamala lo sabe.

“Es una cosa que se transmite, no lo hemos hablado, pero desde que llegué me di cuenta de que es un club muy grande, donde hay mucha responsabilidad, exigencia y es algo que me gusta. Representar estos colores es un privilegio; quiero llevar al club donde merece estar”, aseveró la delantera española.

Los golpes han sido duros; sin embargo, Bruna no ve pistas de que eso siga afectando dentro del club. Para ella, lo pasado, pisado, y ve a sus compañeras con hambre de triunfar y revertir la situación.

“Sé que es un equipo que ha perdido algunas finales en el pasado, pero si fuera por mí, no lo pensaría, veo que tienen una ambición muy grande”, declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

“El pasado ya pasado y ahora estamos focalizadas en ganar esta temporada. Es algo más de prensa, pero al interior la presión y exigencia sigue siendo la misma. Saben dónde están paradas”, agregó la ex del Barcelona.

En este arranque de torneo, América ha sufrido incontables bajas por lesión. Bruna Vilamala sabe las necesidades del técnico Ángel Villacampa, pero acepta que le gusta jugar más por la banda derecha.

“Estoy a disposición de lo que necesite el equipo, porque soy consciente de que hay varias bajas en el plantel por desgracia y tenemos que adaptarnos rápido, todas”, concluyó. Sebastián García M.