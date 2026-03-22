Botafogo destituye a Martín Anselmi; señala que "no ve evolución" con el técnico argentino

El Botafogo anunció este domingo la salida del entrenador argentino Martín Anselmi, pese a que el equipo de Rio de Janeiro reencontró el triunfo el sábado al imponerse 2-1 como visitante sobre el Bragantino en la octava jornada del Brasileirão.

Ocho de los 20 clubes de la Serie A de Brasil han destituido a los entrenadores con los que comenzaron la temporada en enero.

Anselmi, de 40 años, había asumido la dirección técnica del cuadro carioca en enero, en lugar del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

"A pesar de tener mucho respeto por su dedicación y su ética de trabajo, no vemos la evolución y los resultados que esperamos" y "creemos que un cambio es necesario", dijo el club en un comunicado.

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Martin Anselmi, durante un partido - Foto: AFP

El Fogão suma solo seis puntos en seis presentaciones en la liga brasileña.

El mayor golpe, sin embargo, llegó en la Copa Libertadores, torneo en el que fue eliminado por el Barcelona de Ecuador en la tercera fase.

Quedó relegado a jugar la Copa Sudamericana, en un grupo que comparte con el Racing argentino, el Independiente Petrolero boliviano y el Caracas FC venezolano.

El técnico del filial Sub-20, Rodrigo Bellão, queda a cargo como interino.

Campeón del Brasileirão y la Libertadores en 2024, el Botafogo atraviesa dificutades económicas y problemas judiciales en torno a su propietario, el estadounidense John Textor.

El técnico que llevó al equipo a aquel histórico doblete, el portugués Artur Jorge, fue anunciado este domingo como nuevo entrenador del Cruzeiro, en reemplazo del exseleccionador brasileño Tite.

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