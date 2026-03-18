Martín Anselmi volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la Selección Mexicana. En entrevista con el canal de YouTube “Te dejo en Orssi”, el técnico argentino habló de la presión que implica portar la camiseta del Tri. A unas semanas del Mundial 2026, su análisis no pasó desapercibido.

El extécnico de Cruz Azul contó que durante su etapa en México estudió a fondo la historia del equipo nacional. Reconoció que el Tricolor ha tenido actuaciones competitivas en Copas del Mundo, pero también señaló que la falta de fortuna ha sido un factor constante en los octavos de final.

Anselmi también apuntó a un tema mental en el futbolista mexicano. Considera que el talento existe, pero que muchas veces falta convicción. Para él, el jugador necesita un impulso extra para creer que puede competir al más alto nivel.

“Es un país con tres veces más habitantes que Argentina, y creo que hay que trabajar mucho en la formación de los chicos, porque el futbolista mexicano es inteligente, es competitivo. Me hace acordar al argentino en muchísimas situaciones. Por lo menos los que yo tuve en Cruz Azul, no vi esa diferencia, éramos un equipo juntos y tenían el mismo hambre. Ese plus te lo daba. Yo creo que hay que transmitirle que pueden y que se la crean que lo pueden hacer”.

El argentino también habló del peso mediático y comercial que rodea al Tri. Desde su perspectiva, la presión no es menor y termina por influir en el rendimiento. Aun así, confía en que México puede dar ese salto que tanto se le ha negado.

“No es fácil vestir la camiseta de la selección mexicana, por el rating que hay atrás, por los sponsors y la presión. Pero yo creo que tarde o temprano va a terminar sucediendo que México consiga avanzar esos octavos de final y llegar a instancias finales”.

Anselmi deja abierta la puerta para volver a Cruz Azul

En otro tema, Anselmi dejó abierta la puerta a un posible regreso a Cruz Azul. Admitió que su historia con el club no terminó como hubiera querido y que le quedó una espina clavada en su paso por La Máquina.

“En algún momento, como dice la canción, ‘una historia todavía sin final’, y creo que ese final no es el que yo quería. Yo cambiaría muchas cosas de mi carrera por haber conseguido la décima con Cruz Azul. Pero me gusta ser prudente, el club tiene un gran entrenador y le está yendo muy bien. Esa historia, todavía sin final, en algún momento, ¿por qué no?”.

Finalmente, el técnico recordó con emoción la conexión que logró con la afición celeste. Aseguró que fue una experiencia única en su carrera y algo que difícilmente podrá olvidar con el paso del tiempo.

“La hinchada de Cruz Azul es la primera vez que me brinda ese cariño. Eso no me lo voy a olvidar nunca. El futbol mexicano me pareció muy bueno, me gustó mucho y el club me generó ese primer amor con la conexión de los hinchas, que siempre va a estar dentro de mi corazón”.

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