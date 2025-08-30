Borja Mayoral no llegará a Rayados de Monterrey; confirman que se cayó la negociación

A los Rayados de Monterrey se les "cayó la bomba" de Borja Mayoral, futbolista español del Getafe que rechazó la oferta para jugar en la Liga MX.

De acuerdo con César Luis Merlo, el periodista deportivo experto en fichajes, "Borja Mayoral no viene a Rayados". El encargado de hacer oficial la decisión del delantero español habría sido su agente, Alejandro Camaño, en contacto con el periodista argentino.

"Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles. Lo estuvo pensando y analizando seriamente, pero por ahora la intención es continuar en Europa", comentó Camaño a Súper Deportivo.

La directiva del Monterrey intentó contratar a Mayoral, que hubiera llegado en calidad de préstamo, ante la petición de Domenec Torrent, entrenador del equipo, de tener un delantero más para sumar goles al ataque albiazul; sin embargo, Mayoral decidió no unirse al club de los españoles como Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres.

Ahora, la directiva del Monterrey, encabezada por José Antonio 'Tato' Noriega como presidente deportivo, tiene hasta el 12 de septiembre para cumplir con el deseo su entrenador y potenciar el ataque del actual líder del Apertura 2025.

