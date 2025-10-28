Blue Demon Jr., leyenda de la lucha libre mexicana sufre accidente automovilístico y se encuentra en terapia intensiva

La lucha libre mexicana recibió este lunes una dura noticia, al confirmarse un accidente automovilístico sufrido por Blue Demon Jr., legendario personaje del pancracio.

El heredero del mítico personaje, quien ha cautivado a millones de aficionados con su estilo clásico en diferentes arenas de México, habría tenido el percance durante la madrugada de este lunes en la Ciudad de México, siendo atendido y trasladado de emergencia a un hospital.

La confirmación de lo ocurrido llegó mediante las cuentas oficiales del esteta, en las que se reportó su estado como estable, aunque se recalcó que se encuentra en terapia intensiva.

"Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva, recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios", se puede leer en la publicación.

El comunicado, firmado por la familia del enmascarado, asegura que en las siguientes horas se darán más detalles sobre su condición, agradeciendo la preocupación de los fans.

Con la confirmación de la información, miles de aficionados compartieron su preocupación por el luchador de 59 años de edad, deseando su pronta recuperación para seguir viéndolo en el cuadrilátero.

