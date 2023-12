Beñat San José con la meta de hacer protagonista al Atlas

Se dice que —para lograr cosas importantes— hay que soñar en grande, y al menos con esa mentalidad se ha presentado Beñat San José, como técnico del Atlas.

El español fue el elegido por la directiva para arreglar el caos que quedó en el club rojinegro en el último torneo y, ya en el cargo, ha sentenciado que arribó a un club grande y que su objetivo primordial es poner precisamente al equipo en los puestos que pelean los “grandes”.

“Siento que he venido a un equipo grande y que debemos regresarlo a las posiciones que hacen que un equipo sea grande”, apuntó el de San Sebastián, España, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. Además, confiado argumentó: “Sé a dónde vengo, me gusta, me agrada, y es un gran reto”.

Beñat reconoció que iniciar un proyecto lleva consigo temas como la adaptación, pero confía que con lo que ha encontrado, hay suficiente potencial para lograr su cometido.

“Los inicios no son fáciles, hay que adaptarnos, pero —sin duda— tenemos herramientas en el club para poder hacerlo”, dijo.

San José es creyente de que su experiencia en diversas Ligas —como la de Arabia Saudita, las sudamericanas e incluso la MX— le servirá para mostrar una mejor versión de él, ahora que está al mando del Atlas.

“Me considero un entrenador que no sólo ha intentado conseguir el objetivo en mis clubes, sino que esa experiencia me ayuda a crecer y evolucionar en mi profesión. Aquí, buscaré mi mejor versión, para luego sacar la de cada jugador y de todos como equipo. Con más de una década de carrera mía, sin duda siento que sacaré lo mejor de mí para este Atlas”, destacó.

El nuevo timonel de los tapatíos ya sabe lo que es trabajar en México, pues tuvo un breve paso por el Mazatlán FC, donde describió que aprendió “que la Liga MX es de primer nivel, que tiene jugadores muy buenos y que el mexicano es dinámico, además de contar con técnicos que son fantásticos”.