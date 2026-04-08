Barcelona vs Atlético de Madrid: Horario y canales para ver EN VIVO la Champions, HOY, miércoles 8 de abril

Esta tarde, Barcelona y el Atlético de Madrid disputarán el primer capítulo de los Cuartos de Final de la Champions League, en el Spotify Camp Nou.

Luego de dejar en el camino a los ingleses Newcastle y Tottenham respectivamente, ambos cuadros españoles chocan por un boleto a la antesala de la gran final de la Liga de Campeones.

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El Barcelona, líder de la competencia local con 76 puntos, sueña todavía con el doblete, mientras que los Colchoneros están rezagados en el cuarto lugar con 57 puntos; sin embargo, instalados en la final de la Copa del Rey.

Y precisamente, el conjunto blaugrana busca revancha de la eliminación sufrida por el Atlético del 'Cholo' Simeone en las Semifinales de la competencia copera.

El argentino Diego Simeone ultimó ayer la preparación de su equipo para el partido contra el Barcelona con las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Pablo Barrios .

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Esta tarde el Barcelona, líder en la Liga de España, recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Fecha: Miércoles 8 de abril

Horario: 13:00

Transmisión: FOX y FOX One

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