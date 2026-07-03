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Los últimos boletos a los Octavos de final del Mundial 2026 comienzan a definirse este viernes y uno de los cruces más parejos será el que protagonicen Egipto y Australia.
Ambas selecciones hicieron un torneo sólido en la fase de grupos y ahora buscarán seguir haciendo historia en la Copa del Mundo de Norteamérica.
Egipto llega con confianza después de terminar invicto en el Grupo G. Los dirigidos por Hossam Hassan consiguieron la primera victoria mundialista de su historia al derrotar a Nueva Zelanda y después rescataron empates ante Bélgica e Irán. Gran parte de sus esperanzas pasan por Mohamed Salah, quien ha sido el líder ofensivo de los Faraones durante el torneo.
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Del otro lado estará una Australia que ha sido una de las sorpresas de la Copa del Mundo. Avanzaron como segundos de su grupo tras vencer a Turquía, empatar con Paraguay y caer únicamente ante Estados Unidos. Su fortaleza defensiva y la velocidad de jugadores como Nestory Irankunda los han convertido en un rival incómodo para cualquiera.
El ganador avanzará a los octavos de final, por lo que ninguno tiene margen de error en un duelo que luce muy equilibrado sobre el papel. Además, enfrentarán al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde.
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¿A qué hora y dónde ver Egipto vs Australia HOY?
- Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
- Horario: 12:00 pm (tiempo del centro de México)
- Sede: Dallas Stadium, Arlington, Texas
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)
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