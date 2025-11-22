Atletas del surf adaptado causan sensación en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Sobre las olas de Playa Cerritos, durante la presente edición del Corona Cero Surf Open 2025, el paranadador Jesús Gilberto Domínguez Aguilar, de 27 años de edad, y la jovencita Andrea Rubí García Espinoza, de 10, se robaron las miradas y los aplausos de la afición que se dieron cita en el de destino sudcaliforniano.

Y es que, durante el evento, avalado por la World Surf League (WSL), ambos deportistas realizaron una exhibición de Parasurfing, demostrando que, para ellos, las inesperadas corrientes del mar no son un obstáculo para realizar el deporte que los apasiona.

Lee También Surf Open Cerritos 2025 rompe récord de surfistas inscritos en su segunda edición

Ante la mirada de los asistentes en la orilla del mar, el primero en tomar una ola fue el nacido en La Paz, Baja California. De acuerdo con las medidas de su categoría para competir, Gil se montó sobre la tabla y se dejó llevar con gran equilibrio hasta casi llegar a la arena generando los aplausos de los turistas y aficionados.

Esa maniobra la repitió en un par de ocasiones más, antes de que la pequeña Andrea García atacara, con valentía una ola que le pareció perfecta… ¡Y sí que lo fue! Pues montada de pie sobre la tabla se perfiló decidida hacia la orilla por varios segundos, mientras de fondo la ovación de la gente y el romper de las olas adornaron el cuadro perfecto para las postales de los aficionados que grababan el momento.

Lee También Gran tarde tricolor en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025; mexicanos avanzan a la ronda de 32

Y es que la actuación de Andrea y Gilberto quedará grabada en la historia del surf de Playa Cerritos, Baja California Sur, pues por primera ocasión se presentó una exhibición del surf adaptado.

“Se siente muy bien, me siento muy feliz que tanto la Asociación de Surfing de Baja California Sur, así como el comité organizador de este evento, de este abierto, den la apertura para que el mundo vea que no solo existe el deporte convencional”, señaló Domínguez.

“Me sentí muy alegre y me divertí, me sentí muy alegre de que me estaban echando porras”, dijo la pequeña proveniente de Huatulco, Oaxaca, luego de salir del agua y repartir junto con compañero algunas fotografías para los aficionados.