Luccas Cassity se ilusiona con conquistar el Surf Open Cerritos 2025: “Sería algo de otro mundo”

Cada vez son menos las horas para que se dispute la gran Final del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, donde el surfista local, Luccas Cassity, tiene la mirada puesta en llegar hasta la última instancia y coronarse ante la mirada de sus familiares y amigos.

“Un torneo profesional, hace unos años, nunca lo hubiera pensado que se diera aquí, en Los Cerritos; simplemente estar aquí, tener a mis amigos, a mi familia presente, es algo muy especial y ganar sería algo fuera de este mundo, sería lo máximo”, explicó el surfer nacido en La Paz, pero radicado desde siempre en Todos Santos, Baja California Sur.

Hace un año, el deportista de este deporte extremo estuvo muy cerca de alcanzar su meta, luciendo en la última ronda junto a Taro Watanabi; sin embargo, fue el estadounidense Jett Schilling el que se coronó. Ahora. Luccas ve una oportunidad clara de consagrarse en su tierra.

“Obviamente estaría chido ganar este evento, pero todavía quedan varios heats y enfocarse en la victoria de este evento es algo que todavía está muy lejos, entonces, poco a poco”, explicó Cassity, quien destacó el nivel de sus oponentes.

El sudcaliforniano Luccas Cassity agradece el poder participar en casa durante el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

“A este nivel todos son capaces de ganar el evento. Yo nada más me enfoco en entrar en mi heat y tratar de hacer mi mejor desempeño, y si alguien hace mejores olas que yo, pues eso va a pasar. Yo pienso que todos son muy buenos y todos los heats son difíciles, entonces, nada más me enfoco en lo mío y como puedo mejorar”, manifestó.

Sobre las características que ofrece playa Los Cerritos, el surfista de 17 años, señaló que se trata de un lugar que mantiene todos los días buenas olas, lo que le da un plus por encima de otros destinos donde se compite de forma internacional.

“Cerritos ofrece consistencia, casi cada día puedes venir acá a la Playa de Los Cerritos y divertirte, las olas son divertidas casi a diario, hay días que van a estar mejor que otros, pero comparado de otros lugares en el mundo, Cerritos ofrece olas a diario y eso es lo que lo diferencia de muchos otros playas del mundo”, mencionó.

¡Apoyo tricolor!



El mexicano Luccas Cassity enfrenta a los estadounidenses Titus Kaimana y Kai Kushner, asi como a Josh Burke de Barbados, en el Cuarto Heat de la Ronda de 32 en el Surf Open Cerritos 2025

Durante el tercer día de competencias, Luccas Cassity dominó sus respectivas eliminatorias, primero en la ronda de 32 con un puntaje de 15.60; y luego en la fase de 16 donde sumó 15.75 unidades. Con ello se coló como el único mexicano en los cuartos de final, donde enfrentará este domingo a Hayden Rodgers, campeón del Surf Open de Zicatela 2024.