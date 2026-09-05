Este sábado, 5 de septiembre, Atlas y Atlante se enfrentarán en la séptima fecha del torneo Apertura 2026.

Atlas vs Atlante | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Layvtime en YouTube.

¿Cómo llegarán Atlante y Atlas a la Jornada 7 del Apertura 2026?

Para el estratega Miguel Herrera, Atlante todavía está en construcción. Más aún porque, en su regreso a la Primera División del futbol mexicano, los azulgranas apenas suman un solitario triunfo en el torneo Apertura 2026.

Este sábado, ante los rojinegros de Atlas, podría llegar el segundo. Sin embargo, será una tarea compleja porque los tapatíos ocupan el cuarto lugar de la tabla general con doce puntos. Un panorama que contrasta con el paso irregular de los Potros de Hierro que, desde el decimoquinto puesto, buscarán poner fin a una sequía de tres partidos sin conocer la victoria en el torneo local.

Lee también La nueva baraja de técnicos en la Liga MX; misma presión, nuevos rostros

Atlas en festejo de gol, durante la Jornada 5 del Apertura 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

“¿Qué nos ocupa? Que no estamos siendo concretos. Eso lo tenemos que mejorar. Al tercio del torneo, los puntos que tenemos no nos alcanzan para nada. El 30 por ciento de los puntos no nos sirve. No nos sirve que juegue bien el equipo si los puntos no te ayudan para pelear por un lugar en la calificación”, aseveró el director técnico en conferencia de prensa.

Atlante sabe que sus seis puntos ―cosechados en tres empates, dos derrotas y apenas un triunfo― no son suficientes. Aún hay tiempo para enderezar su rumbo, pero los Potros de Hierro deberán mostrar una mayor contundencia si quieren cumplir el objetivo de clasificar a la “Fiesta Grande” del actual certamen.

[Publicidad]

“Somos un equipo en construcción. Ahora, tampoco estamos tan lejos, pero tenemos que ganar”, concluyó Herrera.

Lee también Alan Cervantes asume su responsabilidad por la eliminación del América en la Leagues Cup