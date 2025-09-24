Atlantis Jr. en CU; el luchador fue embajador del partido entre Cruz Azul y Querétaro

Atlantis Jr., uno de los rostros jóvenes más representativos de la lucha libre mexicana, fue designado como embajador de Cruz Azul sólo para el duelo frente a Querétaro en Ciudad Universitaria. El luchador se convirtió en protagonista del medio tiempo, cuando la Máquina se marchó a los vestidores con el marcador 1-2 en contra.

El enmascarado apareció en la cancha para convivir con los aficionados que resistían el resultado adverso. Con aplausos y ovaciones, el público recibió al gladiador, quien de inmediato conectó con la gente. “Atlantis Jr. se une a la familia de Cruz Azul”, fue el anuncio que encendió el ánimo en CU.

Lee también Exfigura de la MLS tunde a Lionel Messi y asegura que controla todo en el Inter Miami

La postal fue aún más emotiva con la presencia de Cruz Azulito y Blu, las mascotas celestes, quienes lo acompañaron en la tradicional vuelta al campo. Atlantis Jr. lució la playera actual de los cementeros, con el dorsal número 10 en la espalda.

Mientras tanto, la banda Lucha Kumbia amenizaba el ambiente. Con ritmos contagiosos, buscaban levantar el ánimo de la afición, que a pesar del marcador, se puso de pie para cantar y bailar.

Lee también Liga MX: Kevin Mier y su terrible error con Cruz Azul ante Querétaro

El luchador no se limitó a recorrer el campo. En cada paso besaba el escudo celeste y mostraba con orgullo el número que portaba, reafirmando su cariño por el club.

De esta forma, Cruz Azul encontró en Atlantis Jr. un aliado que reflejó la pasión, el color y la identidad que distingue a la Máquina. El momento quedó grabado como un respiro anímico en un partido complicado para los cementeros en CU.