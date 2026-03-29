Así llegó el Tricolor a Chicago para enfrentar a Bélgica; Fidalgo y Ochoa, los más solicitados

La Selección Mexicana ya está en Chicago, para enfrentar el próximo martes a Bélgica, en actividad de la Fecha FIFA de marzo, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Luego de empatar sin goles contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, el Tricolor quiere retomar el camino de la victoria en el Soldier Field, en lo que será el penúltimo duelo en suelo estadounidense antes del Mundial Norteamérica 2026.

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Esta noche, el combinado nacional arribó a su hotel de concentración donde ya eran esperados por cerca de 25 aficionados que llegaron con poco más de 60 minutos de anticipación para recibir a sus ídolos.

Memo Ochoa, atento con la afición mexicana que esperaba por ellos en su hotel de concentración 🇲🇽👏🏼⚽ pic.twitter.com/p5tESlcsOX — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2026

Álvaro Fidalgo, Guillermo Ochoa y Orbelín Pineda fueron algunos de los elementos que se acercaron a firmar autógrafos y regalaron algunas fotos a los fanáticos mexicanos.

Uno a uno bajaron del autobús que los trasladó del aeropuerto a su hotel, en el centro de Chicago. Mañana tendrán la última práctica, antes de medirse al equipo europeo, en lo que será el quinto partido de México en lo que va del año.

Tras empatar (0-0) frente a Portugal, la Selección Mexicana 🇲🇽 ya piensa en su siguiente compromiso contra 🇧🇪 pic.twitter.com/hzCvdHZcaJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 30, 2026

Tres victorias, un empate y una racha sin recibir goles en este 2026 es el récord de la Selección Nacional de México en este arranque de año. Entre mayo y junio disputará tres duelos más antes de su debut el 11 de junio en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica.