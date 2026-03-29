Así se vivió la primera bronca entre aficionados en el regreso del futbol al Estadio Banorte

La reapertura del Estadio Banorte prometía una jornada memorable para la afición mexicana. El inmueble, renovado y listo para albergar eventos de talla mundial, abrió sus puertas con un duelo entre la Selección Mexicana y Portugal. Sin embargo, lo que debía ser una celebración también terminó marcada por algunos hechos de violencia en las gradas.

Tras el silbatazo final, el ambiente cambió. Aunque el partido generó expectativa por la calidad de los protagonistas, el resultado quedó relegado debido a un incidente que comenzó con discusiones entre aficionados y terminó en una confrontación física.

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El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

Las imágenes muestran a dos seguidores intercambiando reclamos. La cercanía entre ambos facilitó que el conflicto pasara de palabras a golpes sin mayor dificultad.

En cuestión de segundos, la situación se tornó tensa y obligó la intervención de terceros para evitar consecuencias mayores.

El altercado no se prolongó demasiado. Personas cercanas a uno de los involucrados actuaron para separarlos y contener la situación. Aun así, la tensión no desapareció de inmediato.