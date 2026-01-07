Más Información

Armando "Hormiga" González, el objetivo de un club brasileño antes de la Copa del Mundo

La Liga MX vio en el pasado Apertura 2025 el nacimiento de una nueva estrella en Guadalajara, equipo que ante la falta de gol encontró en Armando "Hormiga" González a su goleador.

El juvenil mexicano, quien con el paso de los juegos le ganó la carrera a gente de experiencia como Alan Pulido y el mismo Javier "Chicharito" Hernández, tuvo un semestre extraordinario y terminó como campeón goleador con doce tantos.

La actuación y los reflectores obtenidos con su trabajo, además de permitirle ser convocado con la Selección Mexicana, lo colocaron en el radar de equipos en el extranjero; uno de ellos fue Clube do Remo.

La institución, que concluyó la temporada en el décimo sitio, habría puesto en la lista de posibles objetivos al mexicano, una petición del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien busca sumarlo al proyecto.

El movimiento se percibe complejo por tratarse del rostro de la ofensiva rojiblanca para el Clausura 2026 y por la reciente renovación del futbolista hasta 2029, aunque quedó como una opción para medios brasileños.

