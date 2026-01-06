Más Información

América tiene nuevo portero para el Clausura 2026; ¿Qué pasará con Luis Ángel Malagón?

América tiene nuevo portero para el Clausura 2026; ¿Qué pasará con Luis Ángel Malagón?

Pablo Barrera, exjugador de Pumas exige oportunidad para futbolista del América

Pablo Barrera, exjugador de Pumas exige oportunidad para futbolista del América

Kylian Mbappé se pierde la Supercopa por lesión de rodilla

Kylian Mbappé se pierde la Supercopa por lesión de rodilla

Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo mexicano del continente; América no aparece en el ranking

Cruz Azul es reconocido como el mejor equipo mexicano del continente; América no aparece en el ranking

La mexicana Katia Itzel García es reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo

La mexicana Katia Itzel García es reconocida como la sexta mejor árbitra del mundo

Pablo Barrera terminó hace unos meses de manera oficial su carrera en la Liga MX.

El exjugador de Pumas se despidió de las canchas con la playera de Querétaro, club en el que se volvió ídolo y referente.

Luego de su último partido, Barrera ha intentado seguir ligado al futbol. Participó en torneos amateurs y compartió más opiniones en medios de comunicación y en sus propias redes sociales.

Lee también

Fue en estas mismas plataformas donde el exjugador de la Selección Mexicana expresó una opinión sobre Fernando Tapia, arquero de Tigres, quien después de una etapa de préstamo regresará al América para el Clausura 2026.

Barrera, quien tuvo la oportunidad de jugar en Inglaterra con el West Ham y en España con el Zaragoza, levantó la voz y pidió abiertamente que se le dé una oportunidad a Tapia, con quien compartió vestidor en Gallos.

Lee también

"Le tienen que dar la oportunidad de ser titular, tiene mucho futuro y lo tenemos que aprovechar porque es jugador de selección", escribió. Sus palabras generaron un debate con algunos usuarios, quienes todavía colocan por encima a Luis Ángel Malagón, arquero que apunta a ser el titular del Tricolor en la Copa del Mundo de 2026.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS