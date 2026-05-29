Tras el paso intermitente que las Águilas mostraron en el Clausura 2026, Arlindo do Santos es consciente de que al América le hace falta algo para recuperar el protagonismo, aunque, pide a la afición que lo tome con calma.

“Falta poco, porque yo le digo a los americanistas que tengan paciencia, tengan calma, porque América va a salir de esta baja en donde está”, manifestó y agrega que al equipo de Coapa le ha faltado uno o algunos elementos que desequilibren a los rivales.

“Tiene con qué el América. Y veo su trabajo de [André] Jardine ahí. Tienen buen entrenador. Está faltando faltando contratar buenos jugadores, el jugador clave para el equipo”, dijo.

Recordó la época cuando arribó al América y justo a su llegada, él ayudó a la conquista de los títulos de Liga y Copa en 1965.

“Pasaron 37 años que América no ganaba un campeonato, cuando don Alejandro Scoppelli y don Emilio Azcárraga encontraron la pieza del rompecabezas, que fue Arlindo, salimos campeones, de Copa, Liga, Campeón de Campeones y ahí vienen los campeonatos del América”.

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