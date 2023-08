André Jardine reveló el motivo de la visita de Emilio Azcárraga al Club América

Hace unos días, el plantel del América recibió en el Nido la sorpresiva visita del propietario de las Águilas, Emilio Azcárraga Jean. Arribo que se dio de manera serena, pero sí con algunas llamadas de atención.

"Hay cosas que se quedan de manera interna. Estamos en un gran club y estamos aquí para dejar resultados. Hablo de lo que hablamos con los jugadores, no hay que buscar excusas", dijo Jardine en conferencia de prensa.

La forma en la que quedaron eliminados de la Leagues Cup aún duele en el seno azulcrema, y la llamada de atención por parte del directivo no se hizo esperar.

"El sentimiento nuestro es el de todos y el mensaje fue ese, aprender de una vez por todas y que sea la última vez que se nos escapa un juego de esta forma. Perder una clasificación de la forma en que lo hicimos no puede pasar más y el mensaje principal fue ese: no buscar excusas", concluyó sobre la visita de Azcárraga Jean.

André Jardine, molesto por el descuido en la cancha del Estadio Jalisco

El juego entre Atlas y América, del próximo domingo, estuvo en riesgo de suspenderse debido a las afectaciones que sufrió la cancha por el concierto de Romeo Santos el pasado 11 de agosto.

La Liga MX emitió su postura, anunció los cuidados que se harían, pero André Jardine mostró su molestia al respecto y pidió sanciones a los clubes que descuiden sus canchas por situaciones que son de su control.

"Si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto, no debe estar en una liga importante. La calidad del espectáculo pasa por la calidad de las canchas... Cuando esto pasa, la Liga debe tener criterios estrictos con los clubes que no cuidan sus canchas, si es un descuido del equipo local hay que tener criterio para no perjudicar a otro equipo", dijo contundente.

Las Águilas no pudieron disputar su encuentro de la Jornada 2 ante el Querétaro por una situación similar con el terreno de juego del Estadio Corregidora. Una situación más que "inadmisible" para el timonel del América.