Anahí Álvarez se corona campeona en el duatlón individual femenil; suma la séptima presea de México en Chengdu 2025

México sumó este jueves por la noche su séptima presea en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, celebrados en China.

En una jornada que comenzó con el pie derecho para el país, la encargada de poner la bandera en lo más alto fue la triatleta duranguense Anahí Álvarez Corral, quien con un cierre fenomenal, se colgó la medalla de oro.

Lee también Marc Crosas deja en ridículo a David Faitelson ; "Con dinero baila el perro"

La mexicana, quien se presentó a la prueba de duatlón individual femenil como una de las competidoras a seguir, luchó durante cada metro con la española María Varo, a quien superó en la recta final para tocar la gloria y sumar una medalla más a la delegación.

Con un tiempo de 1:25.31, Álvarez se llevó el reconocimiento de los asistentes, quienes presenciaron su esfuerzo para quedarse con el lugar de privilegio.

Lee también WWE firma a nueva estrella mexicana para sus eventos; ya presume su mercancía en su sitio web

Este triunfo representa la séptima presea para México en el evento, que reúne disciplinas no olímpicas y emergentes, en el que se ha tenido una destacada participación en deportes como tiro con arco, muaythai, ráquetbol, cheerleading, parkour y ahora duatlón.

LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN CHENGDU 2025

Medallas de oro (3):

Andrea Becerra – Tiro con arco compuesto individual femenil Laura Burgos – Muaythai, categoría -54 kg Anahí Álvarez - Duatlón

Medallas de plata (2):

Andrea Becerra y Sebastián García – Tiro con arco compuesto por equipos mixtos Héctor Solorio – Kickboxing, modalidad Point Fighting -84 kg

Medallas de bronce (2):