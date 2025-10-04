América vs Santos: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX, HOY, sábado 4 de octubre

América recibirá este sábado a Santos Laguna en el cierre de la jornada sabatina en la Liga MX. El cuadro azulcrema vivirá un partido a modo ante un club que no conoce la victoria en Ciudad de México en más de tres años.

Los dirigidos por el brasileño André Jardine buscan el liderato en el torneo Apertura 2025. América está un punto debajo de Toluca y Monterrey quienes hacen el uno-dos en la cima de la tabla con 25 unidades.

Lee también Alexis Gutiérrez lanza indirecta a Chivas y Cruz Azul: América es el mejor de México

América llega con el ánimo a tope tras su última actuación en el Estadio Ciudad de los Deportes en donde golearon 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino. Los laguneros, por su parte, llegarán sin Anthony Lozano, quien fue expulsado en la derrota (1-0) a manos de Monterrey en el Estadio BBVA.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre América y Santos Laguna este sábado 4 de octubre?

El duelo entre azulcremas y guerreros cerrará la jornada sabatina en Liga MX y tendrá transmisión simultánea a través de televisión abierta, señal de paga y servicio de streaming.

América vs Santos Laguna