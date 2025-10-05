Más Información
América se lleva los mejores MEMES, tras derrotar a Santos Laguna; la afición azulcrema lamenta las lesiones
El estadio Ciudad de los Deportes atestiguó una noche agridulce para las “Águilas” del América: la goleada (3-0) que le propinaron a Santos Laguna quedó opacada por las lesiones que sufrieron Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga.
Ambos futbolistas se unieron al listado azulcrema de lesionados, donde se encuentran Henry Martín, Alvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres y Dagoberto Espinoza.
Aún entre ausencias, las "Águilas" le propinaron tres goles a los "Guerreros", obras del "Búfalo" Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes.
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así reaccionaron los aficionados de ambos equipos a lo largo del encuentro.
