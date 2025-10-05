América se lleva los mejores MEMES, tras derrotar a Santos Laguna; la afición azulcrema lamenta las lesiones

El estadio Ciudad de los Deportes atestiguó una noche agridulce para las “Águilas” del América: la goleada (3-0) que le propinaron a Santos Laguna quedó opacada por las lesiones que sufrieron Allan Saint-Maximin y Raúl Zúñiga.

Ambos futbolistas se unieron al listado azulcrema de lesionados, donde se encuentran Henry Martín, Alvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres y Dagoberto Espinoza.

Aún entre ausencias, las "Águilas" le propinaron tres goles a los "Guerreros", obras del "Búfalo" Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así reaccionaron los aficionados de ambos equipos a lo largo del encuentro.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de América ante Santos Laguna

Ya parenle a las lesiones qleros pic.twitter.com/jJM1eFHevS — Moon🦅 (@cvmons) October 5, 2025

Brian Rodríguez cuando aparecen los equipos con riesgo de multa.pic.twitter.com/77Sc0uqowb — Campechame (@Campechame42) October 5, 2025

Yo en el 2047 contándole a mis hijos del equipo tricampeón 🥹🥹 pic.twitter.com/IJi9ZtTjfO — Victor (@Victor9531f) October 5, 2025

El Búfalo Aguirre cada que se pinta el pelo: pic.twitter.com/hheBH7BCIC — Oliver🦅 (@OliverDelAme) October 5, 2025