América perdió hace unos días a uno de sus referentes en la era de André Jardine. Álvaro Fidalgo terminó su relación con el equipo azulcrema tras cinco años en México para regresar a España y unirse al Real Betis.

La noticia, un golpe fuerte para la afición que despidió de gran manera al futbolista naturalizado mexicano, podría tener este jueves un cierre especial a muchos kilómetros de distancia al ver al exreferente de las Águilas debutar.

Fidalgo, quien ya conoció a sus compañeros y entrenó con ellos, fue incluido en la convocatoria del club verdiblanco para enfrentar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Álvaro, quien tiene amplias posibilidades de integrar la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, no pudo ocultar su emoción al conocer el Estadio La Cartuja.

En un video compartido en redes sociales, Fidalgo muestra la intensidad con la que vive su primera convocatoria con la escuadra de Manuel Pellegrini, quien lo colocó en la banca.

“Pedazo de estadio, la verdad me sorprendió muchísimo”, mencionó Fidalgo, quien también podría presenciar el debut de Obed Vargas, otro mexicano en la cancha que comenzó el partido en la banca del Atlético de Madrid.