Miguel Herrera regresa de emergencia a Costa Rica y aparece en la Federación de Futbol

El 2025 fue, sin lugar a dudas, el peor año en la carrera de Miguel Herrera como entrenador. El estratega mexicano, que había generado grandes expectativas tras su llegada a la Selección de Costa Rica y prometido clasificar al Mundial de 2026, terminó fracasando al quedar eliminado.

Lo mostrado en la cancha por su equipo durante las eliminatorias provocó de inmediato la molestia de los aficionados, lo que derivó en su salida del combinado tico, que a través de un comunicado le deseó suerte en sus siguientes proyectos.

Con ese antecedente y la etiqueta de persona no grata en el país centroamericano, causó sorpresa ver al extécnico de la Selección Mexicana aterrizar nuevamente en Costa Rica.

De acuerdo con medios locales, Miguel Herrera, quien espera recibir una buena oferta para retomar su carrera como estratega, llegó hace unas horas al país que fue su casa y aprovechó para visitar las instalaciones de la Federación Costarricense de Futbol.

La presencia del también exfutbolista desató una serie de comentarios y críticas en redes sociales hacia el mexicano. Según las notas locales, se encuentra cerrando asuntos administrativos con los dirigentes y resolviendo temas personales relacionados con la vivienda que ocupó en los últimos meses.

En la actualidad, el futbol tico atraviesa un periodo de cambios, con el objetivo de modificar su estructura rumbo al Mundial de 2030, donde esperan retomar el camino y volver a la máxima competencia del balompié de la FIFA.