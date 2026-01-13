Alexis Vega se someterá a un procedimiento artroscópico para tratar su lesión; ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Aunque Alexis Vega fue el héroe del bicampeonato del Toluca, la gran parte de la Liguilla no la jugó por arrastrar una lesión que lo alejó de las canchas. En año mundialista, la salud de los futbolistas más destacados de la Liga MX es de vital importancia para no perder su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre y por eso, el atacante tricolor se someterá a cirugía para poder recuperarse a tiempo.

Este martes, los Diablos Rojos anunciaron a qué procedimiento se someterá Alexis Vega y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Lee también Cruz Azul podría perder el fichaje de Miguel Borja; el colombiano regresa a su país tras no ser registrado

"El Deportivo Toluca FC informa que a nuestro jugador Alexis Vega se le realizará una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico", se lee en el comunicado antes de mencionar cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

"El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas", mencionan.

De esta forma, el regreso de Alexis podría ser pasado el 24 de febrero. Así, está confirmado que Vega no jugará los partidos amistosos que la Selección Mexicana jugará contra Panamá y Bolivia.

Lee también Ricardo Peláez se lanza contra Hirving 'Chucky' Lozano: "Es muy conflictivo"