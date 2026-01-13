Ricardo Peláez se lanza contra Hirving 'Chucky' Lozano: "Es muy conflictivo"

La MLS se despidió hace unos días de Hirving "Chucky" Lozano, jugador que llegó al balompié de Estados Unidos con un gran cartel y que terminó siendo una decepción con el San Diego FC.

Lozano, quien está en el radar de la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de 2026, se despidió de una de las franquicias más recientes tras 22 partidos, en los que sumó nueve goles y diez asistencias.

Lee también Comentarista de Televisa explota contra Katia Itzel García y la posibilidad de verla en la Copa del Mundo: "No es muy buena"

Ya sin equipo y con la necesidad de encontrar un nuevo club, se ha rumorado sobre la posibilidad de ver al exjugador del PSV de regreso en México, un escenario que Ricardo Peláez, exfutbolista y ahora comentarista de ESPN, rechazó por completo.

En un programa de la cadena, el también directivo recordó los problemas de disciplina de Lozano en los últimos meses y señaló que, junto a su elevado salario, resulta imposible verlo en la Liga MX.

"Es un jugador conflictivo, ha tenido problemas en Selección Nacional. Dejó de venir a selección por eso, ¿no? Tiene un sueldo muy alto, tiene más de 30 años; o sea, si lo piensas para atraer a un jugador a esa edad, con ese sueldo, y que pueda generar problemas de vestidor, cuando sabemos lo que implica gestionar muy bien a un grupo", mencionó.

Lee también Chicharito Hernández inicia una nueva etapa fuera del futbol y se dedica a promocionar autos

Peláez, quien cuenta con gran experiencia en el armado de equipos, añadió que ve muy complicada una reducción de salario por parte del jugador.

"Hay vestidores muy pesados, es un jugador con mucha experiencia, con muchos logros, con experiencia europea, pero sí es un jugador conflictivo, o ha sido un jugador conflictivo. Tan es así que, teniendo un contrato en un equipo nuevo en la MLS, quedó fuera (...). Entonces será difícil encontrar equipo en la Liga Mexicana, salvo que reduzca de manera considerable su sueldo", concluyó.