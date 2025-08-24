Alexia Putellas agradece a México por el recibimiento que le dieron a Barcelona; se van felices, tras el partido ante América

Así como hace dos años, cuando el Coloso de Santa Úrsula se pintó de azulcrema y blaugrana, Alexia Putellas nuevamente se llevó el cariño de la afición mexicana en el encuentro que disputaron las escuadras femeniles de América y Barcelona. Esta vez, bajo el sol del mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“[México] me trató súper bien. Me voy muy agradecida. Me voy feliz”, reconoció la centrocampista española para los micrófonos de TUDN.

Después del encuentro, donde los goles de Claudia Pina y Salma Paralluelo le dieron la victoria (1-2) a Barcelona, Alexia Putellas se tomó unos momentos para saludar desde la cancha a los más de 25 mil aficionados que se dieron cita en el recinto de la Colonia Noche Buena.

Simultáneamente, Ángel Villacampa —el estratega de las “Águilas” del América— vivió un reencuentro con “Mapi” León, quien se desempeña como defensa en el cuadro catalán. Entre risas, se abrazaron y recordaron el tiempo que compartieron en el balompié español.

"Es una experiencia muy gratificante. Es un partido más en nuestro trayecto para hacer cada día mejores y así lo tomamos”, platicó Villacampa en conferencia de prensa anterior al partido.

Por la parte de las blaugranas, el director técnico Pere Romeu reconoció que en México se sienten como en casa: “Es importante jugar en otros países y contra equipos a los que no estás acostumbrado”, aseveró el entrenador.

Mientras que Barcelona empezará su camino en la nueva temporada de la Primera División Femenina de España, las “Águilas” del América lucharán por proteger su invicto en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.