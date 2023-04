Alan Pulido lanza contundente mensaje: Algo está haciendo mal la Femexfut

Alan Pulido vio con angustia cómo la Selección Mexicana quedaba fuera del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos, algo que no sucedía desde Argentina 1978.

Le dolió, pero no le sorprendió. El fracaso se preveía, debido a las malas decisiones que se han tomado en el futbol nacional, y espera que rumbo al Mundial de 2026, quienes controlan el futbol mexicano se den cuenta de que no se está andando por buen camino...

“Se veían venir estos resultado”, menciona el delantero del Sporting Kansas City de la MLS. Pulido habla con argumentos: “En temas de la Liga, abolir el ascenso quita credibilidad; el tema de los extranjeros no es bueno, son demasiados. Ojo, no tengo nada contra los que vienen de fuera, algunos se vuelven referentes, pero hay otros que frenan la salida de jóvenes mexicanos”, analizó.

Al principio, quizá no “se nota, no lo vemos, pero por esa razón pasan este tipo de cosas. No hay competencia interna en los clubes, porque los jugadores están tapados, no hay quienes marquen diferencia en la Selección. Se han manejado las cosas de mal manera... Por lo menos, así es como lo veo yo”, manifiesta el atacante.

Si fue muy molesto, “ver lo que sucedió, cómo se vivió el último Mundial, eso es un golpe muy duro para la FMF. Así que hay que darse cuenta de las cosas, que algo se está haciendo mal. Ojalá para el próximo Mundial se presente una mejor versión, que se mejore en todos los aspectos, tanto en la administración, en la Liga y en la Selección Mexicana”.

Espera la llamada

En el Mundial de Brasil 2014 estuvo muy cerca, al lado de la línea del campo, pero no jugó un solo minuto. Para Rusia 2018 no le alcanzó y rumbo a Qatar 2022 las lesiones lo frenaron.

Ahora Pulido se emociona rumbo a 2026, y espera poder ser tomado en cuenta por la nueva dirección técnica liderada por Diego Cocca, quien por cierto, no lo ha contactado.

“No me ha llamado, pero para que me vean debo jugar, retomar mi mejor nivel y la charla se dará”, dice con confianza.

Quiere regresar, quiere volver a vestirse con la camiseta verde: “No me cierro volver a la Selección. Todo depende de mí y de nadie más. En los procesos pasados estuve en la mira, eso habla bien de mí. Cocca ya logró cosas importantes en México, se merece estar ahí y, repito, no cierro esa ventana, representar a mi país es un orgullo”.