Aficionado le pide a Javier Aguirre que aleje a Gilberto Mora del Bacardí

La afición mexicana encontró a un nuevo ídolo y hará todo por protegerlo. A pesar de sus 16 años, Gilberto Mora ya se ganó el corazón del público y no solo es referente en los Xolos de Tijuana, se ganó su lugar en la Selección mayor y sub 20, donde actualmente brilla en la Copa del Mundo de esa categoría.

En redes sociales, miles de usuarios han expresado su deseo de que la joven estrella mexicana se aleje de vicios como el alcohol, las drogas y las fiestas. En el último entrenamiento abierto al público del Tri, Javier Aguirre recibió un mensaje directo al respecto.

Lee también Javier Aguirre rompe el silencio sobre la situación de Álvaro Fidalgo y un posible llamado a la Selección Mexicana

De cara a los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador, el combinado nacional le abrió las puertas a algunos aficionados en el Centro de Alto Rendimiento, donde intercambiaron palabras con el Vasco.

Allí se produjo una situación que provocó risas en todos los presentes, incluido el estratega nacional.

“Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí”, exigió el aficionado desde las gradas.

Lee también El Loco Abreu revela lo que hace Gilberto Mora fuera de sus entrenamientos; reveló sus secretos

La respuesta del Vasco fue igual de épica que la solicitud y también consiguió carcajadas de las personas que lo escucharon: “Es buenísimo el Bacardí ¿cómo?”.

“No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardí” 😆 pic.twitter.com/YlfverRze7 — El Polemista (@Polemista4T) October 7, 2025

Este martes, Mora fue determinante una vez más para el Tri sub 20, ahora con una asistencia a Tahiel Jiménez en el primer gol de la paliza a Chile.

Lee también México humilló a Chile en el Mundial sub 20 y lo festejó con LOS MEJORES MEMES