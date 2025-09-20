Aaron Ramsey falla penalti y evita que Pumas se adelanta en el marcador ante Tigres

Los Pumas tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador ante los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, pero no la supieron aprovechar.

El equipo de Efraín Juárez desperdició la ocasión más clara de gol que tuvo durante la primera parte y no pudo abrir el marcador.

A los 20 minutos del primer tiempo, tras un cobro de tiro de esquina, Juan Purata cometió una mano dentro de su propia área que, en un principio el árbitro central decidió no señalar.

Óscar Mejía consideró que el balón no había tocado la mano del defensa central mexicano, por lo que continuó la jugada.

Sin embargo, los miembros del VAR le indicaron al silbante que revisara la acción en el monitor, para que tuviera una segunda apreciación.

El nazareno volvió a ver la jugada y reculó en su decisión inicial. Señaló la pena máxima a favor de los Pumas y la afición presente en CU estalló en algarabía.

Aaron Ramsey, con su jerarquía, tomó el balón desde un principio y se dirigió al manchón de penalti para realizar el cobro.

Los seguidores auriazules comenzaron a corear su nombre, con la ilusión y seguridad de que el volante galés abriría el marcador en el Olímpico Universitario.

El exfutbolista del Arsenal demostraba seguridad, a pesar de que Nahuel Guzmán trató de desestabilizarlo.

Desafortunadamente, para el histórico jugador británico, la suerte no estuvo de su lado en esta ocasión.

¡Lo falló el experimentado volante galés! 😳



Aaron Ramsey manda su disparo por un costado de la portería de Nahuel Guzmán y el marcador se mantiene cero a cero entre los Pumas y los Tigres 😱 pic.twitter.com/US0pch2TsS — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 21, 2025

Aaron Ramsey mandó su disparo por un costado de la portería del argentino, ante el asombroso de la afición de los Pumas. Nadie en el inmueble auriazul esperaba que fallara desde los once pasos.

El capitán de la Selección de Gales se perdió la oportunidad de adelantar en el marcador al Club Universidad Nacional y de conseguir su segunda anotación con la camiseta auriazul.