Zuria Vega asistió a la premiere de la nueva serie mexicana de suspenso “Las viudas de los jueves”, la cual es una reinterpretación del libro homónimo de Claudia Piñeiro. Para este exitoso evento, Zuria decidió ir vestida con un conjunto clásico de chaleco y falda en tonos grises, con una gran sorpresa en la espalda, pues su escote de impacto sobresalió en la alfombra roja. Sin duda, fue una de las protagonistas mejor vestidas de la noche.

El chaleco con escote de Zuria Vega

Para esta gran noche, Zuria Vega llevó un conjunto de chaleco y falda larga, de Chanel, en el cual pudimos ver la dualidad del look. Como es costumbre en el estilo personal de la actriz, pudimos sentir la esencia de lo clásico y formal, mientras a la vuelta tenía un sensual escote en la espada, el cual lució increíblemente.

Foto: Instagram @zuriavvega

La parte de arriba del conjunto consta de un chaleco con un escote en V que se ata en el cuello para dejar la espalda descubierta. En la parte de enfrente se luce una bonita hilera de botones. El conjunto fue completado con una falda clásica, de la misma tela tweed en tonos grises, dando un look elegante y femenino.

Foto: Instagram @zuriavvega

Gina Ortega (High on Fashion), columnista de De Última, fue la stylist de Zuria para este evento. Logró que el look destacara con pequeños detalles para que la actriz no perdiera la elegancia. Un collar de perlas con un dije en forma del logotipo de la firma francesa en el medio bastó para que luciera ese toque extra chic sin sobrecargar el look.

Como es sabido, uno de los lemas de Coco Chanel era: “Menos es más”, ya que la diseñadora francesa amaba que sus looks se vieran clásicos sin estar cargados, algo que tuvieron muy en mente Zuria y su stylist para esta ocasión.

Foto: Instagram @zuriavvega

Para el peinado, optaron por una auténtica trenza larga para acompañar la espalda desnuda de Zuria. Este es un gran tip para embellecer un escote en la espalda, pues, el cabello también entra como accesorio para poder elevarlo.

Foto: Instagram @zuriavvega

Se arriesgaron con botas negras descubiertas y un labial en intenso rojo para completar el look.

