El martes 5 de septiembre, la cantante Danna Paola expresó emocionada en sus redes sociales: “Dreamers, sorpresa!!! Por fin puedo compartir esta increíble campaña que hemos estado trabajando meses con @shein_mex!!! ¡Es una locuraaa!”.

Así confirmó una vez más ante sus fans que no solo tiene talento para la música y la actuación, sino que además lleva a otro nivel su creatividad en la moda: “Diseñé más de 45 looks inspirados en esta nueva era, colaborando con diseñadores mexicanos, y varios sets desmontables para combinar y armar los looks como quieras. ¡Estoy muy feliz! Ya disponible en todo el mundo”, siguió en el post.

“Cada pieza fue concebida minuciosamente por la artista, incluyendo creaciones de talentosos diseñadores mexicanos como SIN7 y The Weird Market que, además, reflejan la nueva transformación que Danna Paola está viviendo en esta nueva era de su carrera profesional”, informaron a través de un comunicado de prensa.

La colección Shein x Danna Paola tiene prendas con el estilo sexy, urbano, futurista, incluso dark y fetichista, que le hemos visto llevar últimamente, sobre todo desde el lanzamiento del éxito XT4SIS el año pasado y el inicio de su gira más reciente, que ahora la mantiene en Estados Unidos.

¿Qué prendas conseguirás en la colección de Danna Paola?

La ropa de mezclilla no puede faltar en esta colección, como jeans de pernera amplia, estilo cargo y con efecto deslavado. El efecto piel abunda, se puede ver en piezas como vestidos, corsets, tops, pantalones y minifaldas. Además, hay ropa como tops y camisetas donde se reflejan letras de canciones de la artista.

Foto: Especial

Las tendencias que han marcado este año también tienen una exaltación en la nueva colección de Danna Paola, hay prendas con detalles cut out, lace up, transparencias, tejido de malla, estilo cargo (en pantalones y faldas), entre otros.

Foto: Especial

Leer también: Danna Paola impacta con un bikini negro que todas van a querer tener

El color negro es predominante y se mezcla con otros tonos neutros como el café, el gris y el azul. Además, destacan prendas en texturas con acabado metálico en bonito color plateado y festivo acabado tornasol. En cuanto a estampados, verás cuadros, ombre, trazos de dibujo y tie dye; no podemos dejar de mencionar el del conejo con piercing que se ha visto antes en su merch oficial.

Foto: Especial

Con la cercanía del otoño, las chamarras y los abrigos más chic eran necesarios. En Shein x Danna Paola hay varias opciones que muchas querrán en su clóset ya. La mayoría de chamarras son cortas para acentuar la cintura, destacan la de cuello de borreguito, la acolchada en blanco perlado y la de efecto piel. También hay varios abrigos, como una gabardina en negro y rojo degradados y algunos de peluche, voluminosos.

Foto: Especial

Un atractivo irresistible de la colección de Danna Paola con Shein para quienes tienen perrhijos es que también incluye piezas para mascotas, con lo mejor del estilo de la cantante.

Foto: Especial

Leer también: El mini vestido de tubo de Dua Lipa que delinea su figura

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters