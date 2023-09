Sensual como de costumbre, Dua Lipa sorprendió a todos sus seguidores al compartir imágenes de sus vacaciones de verano, luciendo una espectacular figura y por supuesto, el estilo trendy que la caracteriza.

Todos sabemos que Dua Lipa no solo es conocida por ser una de las mejores cantantes que tiene la industria musical, sino que también es famosa por ser un ícono de la moda y esta ocasión no fue la excepción.

La joven cantante publicó una serie de instantáneas en donde se le puede ver disfrutando de unas bien merecidas vacaciones, y es que después de su aparición en Barbie, es lógico que quisiera darse un bien merecido descanso en donde se le puede ver más feliz que nunca, disfrutando del sol, comida y la mejor compañía; sus amigos.

Algo que en definitiva causó furor fue el mini vestido de tubo ajustado que portaba la cantante, el cual resaltaba todas sus curvas, favoreciendo aún más su figura.

Foto: Instagram @dualipa

Leer también: Cómo llevar culottes con tacones como Ángela Aguilar

Un vestido que causó furor

Cuando alguien dice moda, Dua Lipa es el mejor ejemplo. Las tendencias son su especialidad. En esta ocasión, la cantante portó un vestido de la marca italiana Marni, en un color rojo ladrillo con detalles de flores en colores negros y amarillos.

El look lo complementó con una pañoleta de Dior, collares largos y dorados, un par de anillos y un espectacular bronceado digno de presumir. Un estilo bastante fresco y natural, ideal para pasar el día en una pool party o en la playa.

Foto: Instagram @dualipa

Una tendencia que renació

Los vestidos de tubo y ajustados fueron una tendencia muy vigente en los años 2000, tendencia que ha vuelto a ver la luz del día gracias a celebridades como Dua Lipa y la modelo Emily Ratajkowski.

Este tipo de vestido es tu mejor aliado si lo que quieres es resaltar tus curvas, lo mejor de todo es que se adaptan a todos los gustos, hay de diferentes estampados, colores y texturas; pueden ser cortos y sensuales o largos y sofisticados. Marcas como Shein y Bershka tienen este tipo de vestidos disponibles así que no hay pretexto para dejar a tu closet sin un básico como este.

Foto: Shein

Y es que cómo no amar los looks tan frescos y sexys que se pueden lograr con los vestidos en forma de tubo. Los puedes combinar con chamarras de mezclilla o cuero, complementandolos con tenis o sandalias, haciendo un look bastante relajado pero chic, o por el contrario, podrías optar por usar un blazer y unas zapatillas para darle un toque más elegante y sofisticado.

Leer también: Jimena Pérez "La Choco" modela bikini retro que es un clásico

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters