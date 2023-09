La cantante Ángela Aguilar presumió a través de redes sociales un look de impacto y a la vez muy casual, combinando perfecto una tendencia que ha estado presente en el mundo de la moda desde siempre y que hoy en día es una opción muy viable para lucir increíble si la sabes combinar, como siempre lo hace Ángela: los jeans.

Ángela decidió llevar unos jeans culotte con unas clásicas zapatillas de tacón, siendo una increíble combinación para darnos un look de inspiración para nuestro día a día.

Foto: @angela_aguilar_

Ángela Aguilar tiene la combinación perfecta con unos culotte

Ángela Aguilar llevó unos jeans culotte, reconocidos por tener tener un largo que no llega a los tobillos, quedando, comúnmente, a la altura de la pantorrilla. Aunque por lo general suelen ser muy anchos y parecer una falda, algunos pueden ser un poco rectos como los de la cantante. Son pantalones muy cómodos y que hacen lucir el calzado.

Los jeans de Ángela vienen en tono deslvado y con bajo deshilachado, características que aportan un toque desenfadado al look.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Que sean cortos hace que estos jeans sean perfectos para combinar con unas zapatillas de tacón como lo hizo Ángela, ya que la mayoría de los pantalones que llegan a ser más cortos nos abren esta posibilidad de llevar unos bellos tacones.

Ángela optó por una combinación muy neutral en tonos oscuros, con un top con escote barco que combina con el color de sus zapatos, siendo una gran alternativa para ir a comer y muy versátil para poderla elevar en eventos más elegantes.

Foto: Instagram @angela_aguilar_

Cómo recrear el look de Ángela Aguilar

Las prendas que eligió Ángela son muy fáciles de encontrar, solo basta en darte un chapuzón en tu clóset para hallar varias prendas que ella utilizó y si no cuentas con ninguna de estas, no te preocupes que aquí te damos una lista rápida de dónde puedes conseguir este gran look.

Para la parte de arriba puedes utilizar este bello top a los hombros de manga larga en color negro de la marca H&M, el cual se va a convertir en uno de tus básicos del armario, por su practicidad.

Dónde: H&M

Precio: $299 pesos

Foto: H&M

Una de las opciones para que puedas tener estos clásicos y siempre estés a la moda, son estos preciosos culotte de mezclilla, los cuales sí o sí tienes que tener en tu armario, pues son una prenda clave en el mundo de la moda.

Dónde: Mango

Precio: $999 pesos

Foto: Mango

Las zapatillas de tacón son otro básico que debes de tener siempre, pues elevan un look. Puedes usarlas para ir a un evento formal o una fiesta. Si no tienes alguno, estos tacones negros son una gran opción.

Dónde: El Palacio de Hierro

Precio: $1,899 pesos

Foto: El Palacio de Hierro

