La actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, se ha convertido en un icono de la moda. Además, ha destacado por convertirse en musa de firmas de lujo como Prada y Rodarte. En su última publicación, la actriz lució un conjunto en color bronce, de la diseñadora mexicana Cynthia Buttenklepper.

Según Vogue, las tonalidades tierra reinarán en 2024. Haz espacio en tu guardarropas porque el marrón, el beige, el camel, el arena, el bronce o el cobre podrían convertirse en tus mejores amigos este año.

El conjunto metalizado de Yalitza

Tanto Yalitza Aparicio como su stylist de cabecera, Pablo Rivera, compartieron una imagen en la que la actriz de Roma aparece posando con un pantalón y un top de textura satinada en color bronce, los cuales le brindaron luminosidad a su rostro.

El top, de estilo lencero, tiene un escote en V y tirantes finos. El pantalón es un modelo recto de tiro medio que tiene dos bolsas amplias abajo de la cintura, un detalle que destaca por su autenticidad. Llevó este look de diseño mexicano con unas zapatillas en color negro, con lo que confirma que los tonos tierra se llevan bien con este color.

Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

La artista mexicana eligió este outfit para asistir a una presentación especial del largometraje Radical, protagonizado por Eugenio Derbez.

En cuanto a accesorios, Yalitza completó su look con pendientes, anillo y brazalete de Cartier y un bolso blanco de Prada. Decidió llevar el cabello lacio suelto, y un maquillaje sencillo con ojos ahumados y unos labios que lucían un tono uva.

Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

¿Cómo lucir el color bronce como Yalitza Aparicio?

Este invierno los tonos metalizados se han convertido en tendencia y no solo en el maquillaje, también en la ropa, especialmente en los vestidos. El color oro y la plata, sin duda dejan huella, pero no son los únicos metales, el bronce también es ideal para robar todas las miradas. Además agrega un toque de glamour a cualquier outfit.

Si quieres un outfit elegante y discreto, puedes combinar prendas cobre con accesorios negros como unas medias o unos tacones, tal y como lo hizo Yalitza. Aunque también puedes apostar por un total look y conseguir unos zapatos del mismo color. Los tonos tierra suelen ser muy elegantes y combinan perfectamente entre ellos. Aunque si no quieres un look monocromático como el de Yalitza, puedes sustituir el top bronce por una camisa blanca.

Ahora que ya conoce este conjunto en color cobre de Yalitza Aparicio, ¿te gustaría lucir uno similar?

