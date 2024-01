Eiza González ha destacado a nivel internacional por su talento, pero también por su forma de vestir. Recientemente, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la cual se dejó ver con un minivestido negro que la hizo lucir glamurosa sin tanto esfuerzo.

En las diversas fotografías se observa a Eiza posando al interior de un yate de lujo para recibir el 2024 en la isla St. Barths. Acompañó la publicación con la frase: "A year later a lot wiser", indicando que el 2023 la volvió más sabia. Para recibir el año 2023, Eiza apostó por un vestido arcoíris. Sin embargo, en esta ocasión se decidió por un modelo más sobrio, pero igual de femenino.

Foto: Instagram @eizagonzalez

El vestido negro de Eiza González

El negro puede darle un atractivo único a cualquier look, como en el caso de la actriz mexicana. Su minivestido negro, entallado, con escote cuadrado y tirantes halter, estilizaba su figura. El vestido que eligió Eiza tiene la falda con forma en A, para crear balance en la silueta, además, destacan en ellas algunos frunces que aportan volumen.

Complementó su outfit con mucha discreción. Portó unos pendientes largos y un brazalete dorado con brillos.

Foto: Instagram @eizagonzalez

En cuanto al peinado, Eiza González decidió llevar el cabello suelto y lacio, colocado discretamente hacia atrás para añadir énfasis a los tirantes del vestido. También sumó un toque festivo con una diadema plateada que decía: "Happy New Year".

Lució un maquillaje en el que destacó la mirada con delineado oscuro, incluso en la línea de agua del ojo, así como sus labios en tono natural con un gran dosis de gloss.

Un vestido negro no puede faltar en tu guardarropas, ya que no importa cuanto tiempo pase o cuanto cambien las tendencias, siempre te hará lucir radiante. Los vestidos negros pueden parecer una prenda sencilla; sin embargo, son tu mejor aliado para verte sexy y elegante. Eiza, sin duda, lo sabe. Este atuendo no falla, ya que puede ser perfectamente empleado para una fiesta o cualquier cena casual.

Leer también: Propósitos de moda y belleza para cuidar de ti y del planeta en 2024

Eiza González y los vestidos negros

Foto: Instagram @eizagonzalez

A lo largo de su carrera, Eiza ha lucido varios vestidos negros. En octubre de 2023 utilizó un vestido creado por la firma Rasario, el cual estaba hecho de terciopelo: presenta un escote en forma de corazón, el cual se acentuaba gracias a la gargantilla con diamantes en rosa de la joyería Bulgari. Además, el vestido tenía un elegante moño, que adorna un lateral de su cadera, añadiendo un toque de sofisticación a su outfit. Para complementar su look, Eiza González optó por unas sandalias de tiras con tacón en color nude.

Otro vestido de Eiza González que se robó la atención en redes por resaltar su figura fue un modelo de mangas largas, ceñido al cuerpo, con escote cuadrado, que se especuló podría ser marca de Kim Kardashian. Este vestido brilló por su elegancia. Una selfie fue suficiente para llamar la atención de los internautas.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Ahora que ya conoces estos vestidos negros, cortos y largos, de Eiza González, ¿te gustaría lucir uno similar para tu próxima fiesta?

Leer también: ¿Qué es y cómo llevar la tendencia "coquette aesthetic"?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters