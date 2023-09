Ayer en la noche se vivieron los MTV VMAs de este año, en el Prudential Center de Newark en New Jersey, una de las ceremonias más esperadas para los artistas en el rubro musical, ya que en estos premios se celebran a los talentos del momento, dejándonos icónicos momentos con el pasar de los años. En esta ocasión, y por primera vez en su historia, los premios fueron en día martes y aún así causaron un gran revuelo.

Este evento no solo es para descubrir lo mejor en la música del año, sino que también es una grandiosa oportunidad para disfrutar de grandes looks de sus invitados, tanto nominados como otros artistas muy importantes del medio. En este año, Shakira, Selena Gomez y Taylor Swift se llevaron los aplausos por sus grandiosos looks de impacto en la alfombra rosa.

Foto: AFP

Shakira en un sensual vestido dorado

Shakira fue una de las artistas más elogiadas de la noche en los MTV Video Music Awards y no solo por sus grandiosos looks, sino que la colombiana prendió a todo el público con una presentación de 10 minutos, donde presentó gran parte de sus repertorio de más de 30 años de carrera musical, además, recibió dos premios, Vanguardia y Mejor Colaboración, junto a Karol G.

Al muy estilo de Shakira, su look principal para la alfombra rosa fue un precioso vestido ajustado de la marca Versace en color dorado muy sensual, con la espalda abierta hasta la cadera y con unas pequeñas tiras para marcar más la silueta, de igual forma, tenía una linda abertura en la pierna. Lo combinó con unos tacones de plataforma dorados y el cabello suelto con ondas estilo wavy.

Foto: AFP

Encaje rojo para Selena Gómez

Selena Gómez estuvo nominada para varios premios en los MTV MVAs 2023 y se llevó el reconocimiento por Mejor Afrobeats, por su canción Calm Down, con Rema. La artista fue con un look de completa ganadora, pues se decidió por un precioso vestido rojo de Oscar de la Renta para deslumbrar en la alfombra rosa.

El espectacular vestido tiene una combinación de transparencias y encaje que lo hace un diseño elegante y sensual al mismo tiempo. En la parte del torso, las transparencias dejaban ver un poco de su silueta, mientras que la falda destacaba con una caída de flores. Lo combinó con unas sandalias de tiras en color rojo y joyería con diseño floral. Llevó su cabello suelto totalmente lacio y lució un pequeño ahumado en colores tierra que resaltó su mirada.

Foto: AFP

La gran ganadora: Taylor Swift

Taylor Swift fue la gran ganadora de la noche. Por su éxito Anti-Hero, se llevó los premios de Video del Año, Canción del Año y Mejor Pop, además, triunfó como Artista del Año.

La cantante lució una de las marcas más destacadas de la noche: Versace. Llevó un precioso vestido negro asimétrico con botones metálicos, los cuales dejaban lucir una sutil abertura en la pierna. La gran ganadora lo combinó con unas sandalias Jimmy Choo negras y joyería en tonos tanto dorados como plateados. Eligió ir con un peinado recogido, dejando su icónico flequillo a la vista.

Foto: AFP

