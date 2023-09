Cada vez son más las celebridades que demuestran que la moda no está peleada con el embarazo. Si bien el momento de vestir en esta etapa puede presentar desafíos a algunas mujeres por los cambios que naturalmente suceden en el cuerpo, estamos viviendo una época en la que las tendencias y prendas que usamos en el día a día se pueden adaptar a la silueta de una mujer encinta y respetando su estilo.

Kourtney Kardashian es una de las famosas que se encuentra en la dulce espera que suele mostrar su baby bump con alguna prenda de moda, incluso sin renunciar a la sensualidad. Esta semana sorprendió al mundo vistiendo un total look negro de cuero y encaje, del diseñador mexicano Alfredo Martínez.

Mostrar la pancita de embarazo con aberturas o transparencias está entrando a formar parte de la moda pre mamá (Rihanna es una de las celebs que ha innovado con este estilo recientemente), tanto como las prendas ceñidas como vestidos y tops que envuelven el cuerpo.

Aunque la ropa holgada, el corte imperio y el diseño cruzado siguen siendo opciones ideales y cómodas, no está de más probar si alguna tendencia como la que acaba de lucir Kourtney te hace sentir bella y “empoderada”.

Foto: Instagram @kourtneykardash

Kourtney Kardashian muestra el poder del embarazo vistiendo diseño mexicano

“Pregnancy is so empowering” (El embarazo es muy empoderador), escribió la hermana mayor del clan Kardashian junto a las imágenes donde modela este look para expresar el poder que otorga el embarazo a la mujer. El diseñador Alfredo Martínez compartió en sus redes en respuesta:

“Me siento muy halagado que mis prendas sean parte de un momento tan especial y tengan influencia de poder en la mujer. Concuerdo que en cualquier etapa de la vida se tenga libertad y se sigan rompiendo códigos o reglas de vestir. Este momento es hermoso porque es una declaración de un proceso de vida y un momento importante de ella”.

Foto: Instagram @kourtneykardash

El look que vistió Kourtney pertenece a la colección otoño-invierno 2023 de la marca mexicana. El color negro fue el protagonista del atuendo, cuya riqueza se eleva y expresa en una mezcla de texturas como cuero y encaje, que es tan sexy como elegante.

Kourtney luce un top transparente de sofisticado cuello alto con detalle de encaje floral, el cual también se deja ver en unos guantes a juego. Lleva con él un bralette sencillo en el mismo tono y un hipnotizante traje de cuero. El conjunto está conformado por una chaqueta con mangas amplias y solapa prominente, y por una maxifalda de tiro alto con trabillas.

Foto: Instagram @kourtneykardash

El diseñador mexicano publicó en sus historias de Instagram el look de la colección que vistió Kardashian, donde la modelo luce la falda con cinturón incorporado al conjunto y el top sin brasier.

Foto: Instagram @kourtneykardash

“Poder poner un poco de México y de Guadalajara en un mapa internacional es el mejor pago de todos”, fue otro de los mensajes que compartió con sus seguidores Alfredo Martínez.

Kourtney anunció su embarazo a su esposo Travis Barker, baterista de Blink-182, y al mundo, en uno de sus conciertos a mediados de junio. En días recientes, informó que había sido sometida a una cirugía fetal que salvó la vida de su bebé, expresando su gratitud porque todo había salido bien. Ella tuvo tres hijos con su expareja Scott Disick: Mason, Penelope y Reign.

Foto: Instagram @kourtneykardash

