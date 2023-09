Hoy más que antes, la moda mexicana abandona las pasarelas para lucirse en las calles. Las nuevas generaciones de diseñadores (y marcas de gran tradición) no solo proponen creaciones originales, sino también con un evidente sentido práctico, en sintonía con las tendencias globales y fácilmente adaptables a diferentes ocasiones.

No Name Studio, Montserrat Messeguer, Carlos Pineda, Anuar Layón y Pineda Covalin han conseguido posicionar un estilo altamente reconocible, así como desarrollar piezas que se convierten en verdaderos objetos de deseo entre las fashion lovers y con las cuales puede transformarse hasta el look más apagado.

Es momento de abrirle las puertas de tu guardarropa a las propuestas de moda mexicanas, así como a los diseñadores que nos enorgullecen y ponen el nombre de nuestro país en lo más alto. Vestir lo hecho en México nunca estuvo tanto en tendencia como ahora.

Carlos Pineda: El vestido romántico

Tener un vestido fuera de lo común, que pueda llevarse en diferentes eventos y que, además, robe las miradas por sus detalles pareciera suerte de unas cuantas. Crear una prenda con estas características es lo que le ha abierto las puertas de la moda nacional a Carlos Pineda.

Nacido en Colima, este creador se ha dado a conocer en la industria en tiempo récord. Sus diseños están cargados de referencias a la vestimenta típica mexicana, además de que se confeccionan con retazos de tela de diferentes estampados y colores. Sus elegantes detalles (volantes, plisados y cuellos altos) dan lugar a vestidos femeninos y románticos.

Llevar uno de sus trajes es suficiente para lucir espectacular en un evento, por lo que se deben elegir accesorios discretos y peinados sobrios, tal como lo demostró la cantante Camila Cabello en la ceremonia de apertura de la Copa de Europa en 2022, quien lució un conjunto blanco de falda larga y crop top con exquisitos volantes en las mangas.

Foto: Especial

Pineda Covalin: La mascada de seda

Hace casi tres décadas que Cristina Pineda y Ricardo Covalin se unieron para crear una colección de mascadas y corbatas inspiradas en las culturas prehispánicas de México. Tras el éxito de esta alianza, dieron forma a una marca cuyos diseños, al día de hoy, han llegado a diversos países alrededor del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón.

Sus coloridas mascadas, confeccionadas con seda al 100%, compiten a nivel internacional con firmas como Hermès y Ferragamo. En ellas estampan elementos característicos de grupos étnicos (huicholes, mayas o huastecos), además de otros símbolos de nuestra cultura: la mariposa monarca, el águila real, los cenotes, los cactus o el Día de Muertos.

Gracias a su elegante mezcla de colores, esta pieza se vuelve un complemento básico en el guardarropa, la cual puede utilizarse para decorar una bolsa o, bien, para realzar un traje sastre. Famosas como Dua Lipa y Danna Paola la llevan sobre el cabello, con looks integrados por jeans, crop tops y sneakers.

Foto: Especial

Anuar Layón: La bomber jacket

En 2017, Anuar Layón salió del anonimato por estampar en una bomber jacket la frase “Mexico is the shit”. Aun cuando su significado generó una gran controversia en redes sociales, la prenda se viralizó rápidamente en Instagram y se volvió un indispensable para llevar a eventos de todo tipo fuera de nuestro país.

Dicha pieza dio pie a toda una colección, la cual se integra hoy por camisetas, playeras deportivas, sudaderas, chalecos tejidos, ponchos e, incluso, calcetines. No obstante, la bomber jacket se mantiene como uno de sus diseños más buscados, misma que puede encontrarse en diferentes colores y con letras estampadas en blanco, negro o dorado.

Este modelo es ideal para combinar con playeras, jeans y sneakers, aunque también le da un toque casual a un look de blusa y pantalones formales. Si bien su nombre saltó a la fama hace unos cuantos años, Layón tiene detrás un largo camino recorrido en la moda mexicana, principalmente como diseñador de ropa y accesorios para hombre.

Foto: Especial

No Name Studio: El top estampado

Lady Gaga, Gwen Stefani y Rosalía son algunas famosas que se han rendido a los diseños de Jonathan Morales, director del sello mexicano No Name Studio. En los últimos años, ha logrado posicionar su marca como un referente de moda contemporánea, sin etiquetas ni reglas establecidas a la hora de armar looks.

Sus originales creaciones se inspiran en el animé, el arte pop, así como en la cultura urbana. “Los diseñadores mexicanos debemos enfocarnos más en buscar nuestra propia voz que en únicamente pertenecer a una industria”, considera Morales.

Los tops de la marca son una pieza clave para adoptar su divertida estética, ya que pueden combinarse con otras prendas estampadas para crear looks fuera de serie o, bien, acompañarlos de unos jeans o pantalones lisos para darle un toque irreverente al atuendo de todos los días. Sus camisetas, blusas oversize y camisas deconstruidas son perfectas para llevar a conciertos de música o salidas nocturnas.

Foto: Especial

Montserrat Messeguer: Las botas vaqueras

Este calzado lleva varias temporadas en el top de ventas debido no solo a su comodidad (se caracterizan por tener un tacón de bajo a medio), sino también por darle un toque sumamente original a cualquier look. Celebridades como Jennifer Connelly apuestan por este calzado para acudir, incluso, a importantes desfiles de moda en París, combinándolo con vestidos de estilo futurista.

Al pensar en unas botas cowboy de esencia mexicana, los diseños de Montserrat Messeguer vienen a la mente. Su calzado está elaborado con piel al 100% y de manera artesanal, con un bordado especial hecho a mano. Además, ofrece varias combinaciones de colores.

La creadora lanzó su marca homónima en 2017, después de varios años de entrenarse y codiseñar para Lydia Lavín. “Mi propuesta sintetiza la región norte de México y sus artesanías de una forma minimalista, divertida y en sintonía con el arte contemporáneo”, es como define su particular estilo.

Foto: Especial

