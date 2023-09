La actriz Blake Lively deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York con un look donde el protagonista es el color dorado. El atuendo fue el elegido para asistir como invitada especial al desfile primavera-verano 2024 de la firma estadounidense Michael Kors.

Blake no deja de ser un icono de moda desde su participación en Gossip Girl, donde encarnó a la inolvidable Serena van der Woodsen, y siempre luce las últimas tendencias con su particular estilo, pues es una de las celebridades que ha hecho saber que no recurre a estilistas de moda para elegir qué ponerse.

Una de las anfitrionas de la Met Gala de 2022 dio a luz a su cuarto bebé en febrero de este año y, poco a poco, la hemos visto reincorporarse a la vida pública con bonitos looks.

Uno de los regalos de inspiración que ha dado a los fashionistas este año es, justamente, el jumpsuit dorado que vistió en el desfile, donde también estuvieron personalidades como Ellen Pompeo, Olivia Wilde, Rita Ora y Vanessa Hudgens, entre otras.

Blake Lively en jumpsuit dorado

La empresaria dejó a todos boquiabiertos al lucir un jumpsuit entallado de Michael Kors, con cuello redondo y delicados tirantes. Un detalle destacable del diseño que llevó Blake es la forma acampanada de la bota que la hace brillar con un estilo setentero renovado. Este tipo de corte, conocido como flare, predomina en la colección otoño 2023 de la firma, la cual estuvo inspirada en el Greenwich Village de Nueva York de esa década.

La esposa de Ryan Reynolds acentuó su figura con un cinturón fino en color beige, con la particular vuelta que tanto está en tendencia y que deja parte del accesorio en una caída estratégica.

Foto: AP

Blake Lively llevó como acompañante una gabardina en color camel, que queda precioso con el tono dorado del jumpsuit y ayuda a armonizar el look sin restar protagonismo al brillo de las diminutas lentejuelas.

El beauty look de Blake Lively en la Semana de la Moda de Nueva York

Luce su cabellera suelta con rizos voluminosos y peinada con raya en medio. Al llevarla de esta manera, debía elegir unos aretes que se hicieran notar: unos dorados con cristales en forma triangular y de gran tamaño. Como parte de su beauty look, resaltó una mirada realzada por una paleta de sombras tierra, con dorado, y unos labios muy naturales.

Foto: AP

Blake Lively llevó una manicura ideal para el otoño en tono coñac, inspirada en un bolso de Michael Kors, con bordes trazados con pequeños puntitos brillantes que recrean tachuelas. Es una gran opción para mujeres que prefieren llevar uñas cortas y que desean lucir algo más que el simple esmalte unicolor. En sus manos también se lucen anillos XL, algunos con piedras que aportan un toque de color al look.

Un jumpsuit de lentejuelas doradas como el de Blake es perfecto para lucir en los últimos meses del año, durante las celebraciones más elegantes.