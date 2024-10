Selena Gomez se ha convertido en un icono de estilo, que puede inspirar a mujeres de todas las edades. Cuando se presenta en alguna alfombra roja suele elegir los diseños más glamorosos, con algún acento de sensualidad, pero siempre con predominio de la elegancia.

La actriz de Only Murders in the Building comenzó la semana con un evento de gala. El lunes 21 de octubre fue la premiere de la película Emilia Pérez en Los Ángeles (California, Estados Unidos) y Gomez deslumbró a su paso por la alfombra roja con un vestido negro muy sofisticado, con escote Bardot.

Selena Gomez derrocha elegancia con vestido de escote Bardot

La actriz Selena Gomez eligió un vestido de gala de Eliee Saab —que se caracteriza por sus diseños sumamente femeninos y elegantes—, de su colección de Alta Costura para la temporada otoño-invierno 2024-2025. Esta fue la pieza que abrió el desfile de la firma.

El diseño brilla por el maravilloso escote Bardot con estructura envolvente que deja los hombros al descubierto, creando una mezcla de sensualidad y elegancia. En el escote, se aprecia un diseño cruzado y textura satinada que logra un sutil contraste. Este acabado también abraza la cintura y la cadera con forma de una franja delicada.

Cabe recordar que ella escogió un vestido con escote similar para el estreno del filme en el Festival de Cine de Cannes, de Yves Saint Laurent.

Un detalle que aporta aún más elegancia al look actual de Selena es la cola corta, o barrida, que añade una dosis de volumen en la parte posterior.

La fashion stylist de la cantante de “Single Soon”, Erin Walsh (también trabaja con Anne Hathaway), compartió en sus redes sociales que Selena usó zapatos de salón de la marca Larroudé.

La cereza del pastel la ponen los guantes de piel que fusionan rebeldía y glamour para lograr un efecto dramático en su look. Estos guantes de ópera parecen estar incorporados al vestido y lucen increíbles.

La actriz completó su atuendo con joyería de la marca Messika: unas arracadas de lujo de oro blanco y diamantes.

El peinado de Selena Gomez para lucir un escote Bardot

La actriz lució un peinado completamente recogido para este evento especial, pulido y ladeado. De esta manera, dejó el protagonismo al escote Bradot y a sus hombros desnudos.

En el maquillaje, resaltaron su mirada con maquillaje ahumado y sus mejillas, con un tono rosa suave. Con el labial nude, crearon un equilibrio perfecto.

Selena Gomez sigue dando lecciones de estilo para asistir a eventos de gala, además, con este diseño confirma que el negro siempre puede reinventarse y es la apuesta más elegante. Para ir más allá... solo hay que añadir unos guantes de piel.

