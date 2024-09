La revista Vanity Fair publicó la imagen de su portada para la edición de octubre. ¿Quién la protagoniza? La actriz de ascendencia mexicana Selena Gomez, quien es la mujer con más seguidores en Instagram, red donde suma más de 427 millones.

En la sesión editorial, derrocha elegancia y sensualidad con sus looks perfectos para la cercana temporada de otoño, con prendas de cuero, encaje y terciopelo, además, resaltan complementos como guantes, medias y botas. Su fashion stylist para esta ocasión es Dena Giannini.

En la portada de la publicación estadounidense, fotografiada por Emma Summerton, destaca un abrigo de piel oscuro, que la actriz de Only Murders in the Building acomoda dejando un hombro al descubierto. ¿De qué firma es este look?, ¿qué más viste Selena en la sesión?

Selena Gomez viste de Prada para Vanity Fair

El cambio de estación ya está cerca. Los abrigos son piezas infaltables para vivir la temporada otoño-invierno. Los de piel serán la clave del estilo más elegante, según confirma Selena Gomez en su más reciente portada de revista.

La actriz, quien es una de las nominadas a los premios Emmy de este año, posa con un abrigo de piel de Prada negro con efecto desgastado apenas perceptible. Su look se completa con unas medias semitransparentes (Wolford) y botas con tacón stiletto y cordones (Le Silla).

Además, añade unos guantes sin dedos (mitones), que dejan ver un anillo de oro de Prada y su manicura con una tonalidad rojiza cálida, creada especialmente para ella, según dijo en redes su nail artist, Tom Bachik, quien también es conocido por trabajar con Jennifer Lopez.

La intérprete de Single Soon luce un maquillaje que realza la mirada con tonos tierra y precisa sus labios con labial nude cremoso. El peinado es clásico: mantiene su cabello largo y suelto, que brilla con luces sutiles en tono bronce.

Leer también: De qué marca son los zapatos con punta de corazón de Selena Gomez

Los looks más imponentes de Selena Gomez en la revista

Uno de los looks más destacados de Selena Gomez en la sesión editorial es un total look de encaje floral negro. Lleva un body con escote corazón, de Cult Gaia, y sobre éste se superpone un vestido de encaje, de Gucci. Complementa con medias florales (Agent Provocateur), que crea una continuidad preciosa en el look.

Además del abrigo de la portada, la artista de 32 años viste varias prendas de cuero impactantes. Una de ellas es un jumpsuit Chanel, que lleva con botas sobre las rodillas (Maison Ernest). También luce una falda tubo con efecto cocodrilo en brillante tono chocolate, de Tom Ford, la cual combina con un hermoso top corsetero de terciopelo negro, de David Koma.

Foto: Vanity Fair

No todas son tonalidades oscuras. Gomez posa con un outfit en tono verde oliva, en el que destaca un abrigo de piel estilo gabardina y un body de terciopelo, ambos de Tom Ford; y con total look en tonos beige, con falda y top de Saint Laurent. Ambos colores serán de los favoritos en la próxima temporada.

Foto: Vanity Fair

La entrevista ya está disponible en la web. Selena Gomez habla sobre sus proyectos más recientes, como la película En busca de Emilia Pérez, y hace referencia a su nominación a los Emmy, por su actuación en Only Murders in the Building, pero también se abre a tocar temas personales como su relación con Benny Blanco y su deseo de ser madre.

Leer también: El total black de Belinda con pantalón cargo y crop top en el Arre