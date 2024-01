El furor por Barbie The Movie no termina. Esta semana anunciaron el lanzamiento del libro “Barbie: The World Tour”, el cual reúne los looks que fueron diseñados para la actriz Margot Robbie para la gira mundial de prensa a propósito del estreno de la película Barbie en el verano pasado.

Foto: Instagram @andrewmukamal

Barbie: The World Tour, un libro de Margot Robbie y Andrew Mukamal

La idea fue del estilista de moda de Robbie, Andrew Mukamal, quien trabajó con la protagonista de la cinta sobre la muñeca más famosa de Mattel para elegir atuendos inspirados en Barbies de todas las épocas. Además, se encargó de publicar en su cuenta de Instagram las fotos de las muñecas en que se inspiraron los vestidos de la actriz. Recordemos que en su visita a México, Robbie vistió diseños inspirados en las ediciones de Barbie de 1992 “Earring Magic” (creado para Margot por Balmain) y “Totally Hair” (Chanel).

Tras la selección de diseños vintage que vistieron algunas de las muñecas Barbie más emblemáticas, Mukamal y Robbie se acercaron a reconocidas firmas de moda para recrear estos vestidos para Margot, como Balmain, Chanel, Giorgio Armani, Hervé Léger (a cargo del icónico vestido de rayas blancas y negras inspirado en la primera Barbie), Valentino, Versace y Vivienne Westwood, entre otros.

Pero no todos los looks planificados fueron utilizados por la estrella. En la reseña que hace la editorial Rizzoli sobre el libro, explican: “Muchos de estos looks no se vieron porque la gira de prensa oficial de Barbie fue interrumpida, por lo que Margot y Andrew trabajaron con el renombrado fotógrafo de moda Craig McDean para fotografiarla con los looks exactamente como fueron seleccionados”. La pausa fue motivada por la huelga de guionistas de Hollywood (SAG-AFTRA).

Foto: Instagram @andrewmukamal

En “Barbie: The World Tour” se incluyen textos de Margot Robbie y Andrew Mukamal, y contribuciones manuscritas de algunos diseñadores detrás de los looks, como Jeremy Scott, Manolo Blahnik, Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, y Michelle Ochs, directora creativa de Hervé Léger.

El prólogo del libro está escrito por Edward Enninful, ex editor en jefe de British Vogue, y contiene una introducción de Margaret Zhang, editora en jefe de Vogue China. Además, Greta Gerwig escribe el epílogo y se incorporan detalles de diseños de archivo de Barbie (Mattel). “Barbie: The World Tour” se publicará el 8 de marzo de este año, su precio es de 55 dólares (cerca de 950 pesos) en la tienda online de la librería Rizzoli, donde se indican otros puntos de venta.

