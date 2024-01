Celebrando 40 años y 80 ediciones que la pandemia no pudo detener, Intermoda abrió sus puertas desde el 15 hasta el 19 de enero para demostrar que la moda no es juego de niños, pues la industria se encuentra tocando un punto donde la sostenibilidad y el diseño han hecho un match imperdible que no debemos perder de vista.

La semana en que Expo Guadalajara albergó el evento, los amantes de la moda pudieron ver las últimas propuestas de los diseñadores mexicanos y latinos, así como los trends que se deben tener en el radar. En De Última, hablaremos de las novedades que los fashion shows le regalaron a un público hambriento de nuevas visiones.

Foto: Intermoda

Un vestido sin igual

Previo al primer desfile de la jornada de Intermoda, Ragazza Fashion (firma de alta costura) presentó “Legacy”, una creación que marca un hito en la historia de la moda de la región, el cual personifica la esencia misma de la alta costura, con innovadoras estructuras sumergidas en tonos brillantes y la gracia exquisita del fino plumaje.

El vestido que portó Elissa Marie Soto-Borja Bazán, hija de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, está confeccionado en una delicada tela tornasol. Las mangas off the shoulders, drapeadas al frente y abullonadas en los costados, añaden un toque vanguardista, decoradas con destellos de cristales, creando un juego de luz único.

La elaboración de este diseño único involucró a 25 personas, combinando procesos artesanales e industriales, con un total de más de 450 horas invertidas en su realización. Fue elaborado con 25 metros de tela tornasol, 50 aplicaciones de bordado en forma de plumas, 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales finos Swarovski.

De esta manera, Ragazza Fashion e Intermoda celebran una colaboración excepcional, rindiendo homenaje a cuatro décadas de innovación en la moda y marcando un hito en la industria.

“La Dahlia” y “Mexican Chic”, de Josefina by Vero Solís

Una vez cortado el listón que dio inicio a los desfiles, uno de los salones más importantes para la industria de la moda fue tomado por los diseños de la regiomontana Vero Solís, quien mostró que el ADN de su firma siempre estará vigente en cada una de sus entregas y que se puede adaptar a los estilos de cada una de las mujeres mexicanas.

Solís le dio salida a 22 looks de su línea atemporal “Mexican Chic”, donde el trabajo artesanal, los estampados de animal print y el Sagrado Corazón de Jesús cautivaron a los presentes, demostrando que el maximalismo siempre está de moda y puede vivir en los armarios más arriesgados.

Foto: Intermoda

Si es que nos quedamos con ganas de más, Vero nos mostró “La Dahlia”, una colección que le llevó un proceso creativo de 3 meses. Aquí los colores pastel tomaron la pasarela y pudimos ver nuevamente 22 looks donde cada accesorio le daba vida a los diseños. No podemos dejar de lado que el detalle de cada flor es único y muy bien pensado en piezas llenas de atemporalidad.

La creativa de Nuevo León comentó a este medio que es la primera vez que pisa este recinto y que su firma no conoce de prejuicios como la edad, pues entiende a las mujeres, trabaja con ellas y las anima a ser la mejor versión de ellas mismas.

“Indetectable”: el arcoíris de estilo con el que Pánuco volvió a Intermoda

Mostrando una de sus colecciones más personales y basada en una experiencia que marcó su vida para siempre, Miguel Pánuco nos regaló una oda al color partida en 8 bloques, con 24 looks, en los colores rosa, rojo, amarillo, verde, turquesa, naranja, violeta y azul, que formaron la bandera de la comunidad LGBT+ en el desfile.

“Mi décima segunda colección nace de una experiencia muy personal que me tomó casi cuatro años darle vida. ‘Indetectable’ toma vida al año siguiente de que me dieron mi diagnóstico de VIH positivo. Desde hace unos años, la idea en mi cabeza y presentar este trabajo es como un regalo para mí, pues, además de ayudarme a entenderme como persona, es parte de mi madurez como creativo”, comentó Pánuco al terminar el desfile a este medio.

Foto: Intermoda

En su “carta de amor” al color se pueden encontrar diseños de vestidos vaporosos y arquitectónicos, donde materiales como el algodón y el tafetán conviven perfectamente en este trabajo. Las siluetas que emulan el “New Look” de Dior son un must que debemos tener en el radar si queremos un outfit lleno de elegancia.

Directo de Israel, la diseñadora Daniel Perez aterriza en Intermoda

El primer día de actividades lo cerró la creativa Daniel Perez presentando “Crystal Clear”, una entrega donde se puede ver que la especialidad de Perez son los vestidos de noche y de novia.

Con 32 piezas expuestas en la pasarela, la diseñadora mostró que entiende el mercado mexicano y que sabe que cuando se trata de una prenda especial se echa la casa por la ventana. Los vestidos de cortes clásicos tienen detalles hechos a mano, incrustaciones de pedrería de diversos tipos y una atención al detalle digna de un experto.

Foto: Intermoda

En entrevista con De Última, la creativa dijo que adora el estilo de las mexicanas: “Las mujeres mexicanas son más elegantes”. Además, destacó que su firma entiende los diversos cuerpos de sus clientas y que siempre tendrá una elección para animarlas a expresar ese lado lleno de elegancia que todo el mundo tiene en el interior.

“Al toro por los cuernos”, un cierre lleno de historia y sensualidad

“En esta colección queríamos ser más elegantes y serios”, comentó Pablo King, quien dirige Toro junto con Ricardo Encinas, firma de underwear mexicana dirigida a hombres. Ahora, con este contexto, tenemos que decir que el runway nos dejó con la boca abierta.

Inspirados en “Como quien pierde una estrella” (canción de Alejandro Fernández), la firma entregó una colección donde el significado de ser hombre se deconstruye totalmente y retoma elementos ligados a la cultura mexicana para que sean el eje central de cada pieza. Además, la influencia de la charrería se vio plasmada en un show donde el mix de Sinego le dio un sentido más especial a lo que estábamos viendo.

Foto: Intermoda

“El luto, el negro y la forma en que enfrentas los problemas vienen en el nombre de la colección. Queríamos alejarnos un poco del color para entregar una colección muy sobria donde se vea que también somos una marca elegante”, comentó King a este medio después del desfile.

“Al toro por los cuernos” contó con la colaboración de las firmas de Lydia Lavín, Montserrat Messeguer, Panam, Raya Pinta y la marca de joyería homónima de Enrique García.

La curaduría de Diva Lomas y el colectivo Colorama

Algo que no podemos dejar de lado y tenemos que contar es que Diva Lomas (fashion coach) estuvo a cargo de la selección de prendas de dos desfiles que nos dejó con la boca abierta.

La también consultora de comunicación hizo un "golden team" con las firmas El Llamafante, Biurifil y Polo & Storch. Los cuatro involucrados primero mostraron una oda al neón llena de comodidad y eterno descanso que jamás pierde el estilo. Las prendas vaporosas y los materiales como el lino son el eje central de la propuesta de Biuriful.

Por otro lado, El Llamafante se inspiró en la estética circense, dejando claro que los colores como el negro y el rojo, materiales como la piel, y los zapatos de plataforma son totalmente atemporales y un guiño al estilo cuando lo que deseas es dejar la comodidad y elevar tu look.

Ambas pasarelas usaron accesorios de Polo & Storch y dejaron un estándar muy alto durante el segundo día de actividades en Intermoda, pues la curaduría hecha por Lomas fue lo más comentado.

Foto: Intermoda

Fashion Group México y Alersundi: una dupla llena de estilo

Con la vara tan alta que dejó el colectivo Colorama, se pensó que no había más, pero fue un error, pues Alejandra Lersundi nos mostró todo lo que debe tener un fashion show bien hecho y que además robe la atención o la plática after show de todos los presentes.

Fashion Group México, la organización dirigida por Zaira Marino, apostó a lo grande llevando por vez primera a Lersundi al salón más importante de la moda en México, la cual recolectó todos los aplausos de la noche con “Beautiful Pearly Royals”, una colección donde el negro, el rosa, el azul celeste y el lavanda mostraron lo que es la nueva feminidad del 2024.

“En esta ocasión me inspiré en los años 60 y quise adentrarme en la vida de mi mamá cuando era joven, ya que ella vivió esa década. Nosotros vemos a nuestras mamás como las malas o las duras, pero se nos olvida que ellas tenían nuestra edad; que se vestían de otra forma, que eran joviales, que iban a fiestas y que tenían íconos de estilo muy fijados”, expresó la creativa a De Última.

La entrega cuenta con 30 looks, donde la sastrería y los vestidos de todos los largos enamoraron a los presentes. Además, hay que hacer una mención especial a Felipe Wiedmer, quien seleccionó el soundtrack del desfile que empezó con canciones electro house de Justice, pasó por el jazz The Manhattan Transfer y cerró con “Beautiful People”, de la cantante británica Jessie Ware.

Foto: Intermoda

La primavera de Péche

La firma mexicana capitaneada por Melissa Bermúdez y César Paúl Tavárez entregó una colección donde la inspiración floral es el eje rector de todas las piezas. Usando telas como el lino y estampados bastante llamativos, la dupla del estilo mostró que lo mejor que podemos hacer en los próximos días de sol es florecer bajo el lema “más es más”.

La mezcla de texturas es algo que se hace notar en “Iridiscente”, trabajo que constó de 35 looks puestos en pasarela donde hasta los tocados contaban una historia enfocada en enaltecer la mejor versión de una misma.

“Como el nombre lo dice, la colección está inspirada en irradiar luz propia. Cada prenda irradia su propia personalidad y está inspirada en los racimos de flores que vemos durante la temporada de primavera”, detallaron Bermúdez y Tavárez a este medio.

Alejandra Raw nos regala lo mejor de un país en su pasarela

Con una colección inspirada en Asia, Alejandra Raw nos dejó ver que la atemporalidad es una de las apuestas en la moda que debemos tener en el radar, pues aunque las tendencias son un pico a seguir, Raw nos inspira a buscar un estilo personal.

“Ju Roku está inspirada en partes de la cultura, detalles y siluetas de la indumentaria asiática, especialmente de Japón, como guerreros, samuráis y geishas. Siempre he admirado y adorado los kimonos, que son una gran inspiración para esta colección”, comentó Raw para este medio.

Foto: Intermoda

Alejandra nos dijo que para su colección se usó un lino con antigüedad de 100 años que fue adquirido en una fábrica de Budapest, mismo que fue un gran acierto para crear 30 looks que fácilmente rompen la barrera del género en las prendas.

“Además del lino, los telares y la rica cultura textil mexicana también están presentes en nuestra colección. Utilizamos textiles tejidos en telar, materiales con historia y practicamos el reuso de materiales. Los bordados japoneses a mano y la geometría básica son parte del lenguaje que se habla aquí”, dijo a este medio.

Foto: Intermoda

Las dunas desérticas de Carlos Sotomayor

Sotomayor presentó una colección de 40 piezas llamada “Desierto”, entrega inspirada en los pasajes de la biblia que señalan la estancia de 40 días y 40 noches que Jesús experimentó en dicho ambiente.

Haciendo uso por vez primera de textiles como la manta, Carlos Sotomayor dejó claro que la moda masculina es algo que se debe tomar con seriedad y elegancia, pues entregó looks donde la sastrería es la pieza clave del estilo. Además, escarbando en sus “primeras veces”, Carlos puso en el desfile piezas para el público femenino para dar un total de 20 salidas masculinas y 5 enteramente dirigidas a las mujeres.

“La colección simboliza este momento donde Jesús vivió en el desierto. Además, si te das cuenta, el número 40 es bien significativo, no solo religioso, en la medicina te dicen: ‘Vete una cuarentena y recupérate’; el hablar del número 40 es hablar de pasos que marcan tu vida, de trascender y llegar a la madurez”, explicó Carlos a este medio después del show.

Foto: Intermoda

“Preludio”, el cierre de oro cortesía de Benito Santos

Cuatro años tuvieron que pasar para que la pasarela de clausura de Intermoda saliera nuevamente de Expo Guadalajara y la espera valió la pena gracias a “Preludio”, trabajo que el creativo tapatío Benito Santos presentó en el ex Palacio Municipal de Zapopan.

Cerca de 250 asistentes vieron que el diseñador hizo un homenaje a ese Benito Santos más ‘teen’ que creció viendo certámenes de belleza. Lo que en palabras del diseñador fue para él “su primer contacto con el mundo de la moda”, se convierte en uno de los trabajos más personales de Santos, ya que se transforma en un abrazo cargado de amor a los orígenes de su firma homónima.

Al caer las 9 de la noche, un ejército de “reinas de belleza” tomó el recinto con una paleta de colores compuesta por tonos pasteles, donde oscilan los verdes, rosas y lilas, el durazno y el violeta, con el único fin de demostrar que, más allá de una corona, los concursos de belleza sirven de escenario para que hermosas mujeres de distintos lugares del mundo puedan crear vínculos de amistad y sororidad.

Las siluetas de esa colección incluyen faldas de línea A y medio vuelo, en largos mini y midi; escotes strapless, de corazón y desbocados. Las texturas que predominan son: tafetas, lentejuelas, glitter y perlas, con detalles como volantes, escarolas, plisados y lazos.

El desfile generó diversas emociones en los asistentes cuando salieron todos los diseños en conjunto (desde los suspiros hasta el llanto) y, siendo muy honestos, consideramos que “Preludio” es uno de los mejores trabajos de Benito Santos y valió cada día de espera para que Intermoda volviera a tomar las calles del estado de Jalisco.

Foto: Intermoda

“80 ediciones sin parar, un logro para la plataforma”: Jorge Castellanos

En el marco de la exposición de moda más grande de América Latina, pudimos hablar con el presidente de Intermoda, Jorge Castellanos, quien nos adelantó que la plataforma está buscando nuevos caminos que vayan de la mano con la sustentabilidad y la energía verde, además de poder salir de Guadalajara.

De la misma forma, en exclusiva para De Última, comentó que Intermoda se ha recuperado y se han hecho más negocios que en sus niveles previos a la pandemia de Covid-19. Además, las futuras ediciones planean que la moda tome los recintos más top de la ciudad de las rosas para que de esta manera Intermoda sea un punto que concentre ganancias turísticas a la región.

“Nos interesa que Guadalajara se involucre en la industria de la moda y, de la misma forma, estamos interesados en democratizar el diseño. Por eso es que a lo largo del año deseamos tomar las calles, los centros comerciales y los edificios históricos para que todos vean lo que ofrece la ciudad”, dijo Castellanos a este medio.

Foto: Intermoda

La próxima edición de Intermoda se celebrará del 15 al 19 de julio de este año y se estima que el cierre de actividades sea fuera de la Expo Guadalajara. Además, las novedades para Intermoda no terminan, pues buscan que se convierta en un evento totalmente sustentable, por eso mismo se hizo una alianza con Costa Rica Fashion Week, la única plataforma de moda en el mundo que es sustentable al 100%.

