Jennifer Lopez sorprendió por una nueva transformación de su cabello. La cantante de "Can't Get Enough" estrenó su nuevo look en el desfile de Alta Costura primavera-verano 2024 de Schiaparelli. "La diva del Bronx" no desfiló por la pasarela en París, sin embargo, estar en primera fila con un cambio de imagen la colocó entre los looks más comentados.

El corte bob ha tenido un éxito rotundo en Hollywood durante los últimos años. JLo ha decidido unirse a la tendencia. Atrás quedaron las ondas glamorosas pulcramente estilizadas, ¿te atrevías a seguirle el paso? Es probable que este nuevo estilo de Jennifer Lopez inspire muchos cortes de cabello durante los próximos meses.

Corte bob + wet look = look rejuvenecedor

Por las fotografías, se puede apreciar que el largo de su cabello se ubica justo debajo de su oreja. JLo peinó su melena con una raya central y estilizó su pelo hacia atrás, salvo por algunos mechones sueltos que caían a ambos lados de su rostro.

El bob deja su cuello al descubierto. Es un corte muy versátil, capaz de adaptarse al cabello lacio, chino u ondulado. Luce increíble con o sin fleco. El corte tiene un toque chic y minimalista. Además, el aspecto húmedo le da una apariencia más natural.

Foto: Instagram @jlo

El abrigo de rosas de JLo

La cantante lució un abrigo blanco con pétalos de rosa, medias negras, un cinturón con un candado y un par de gafas de sol doradas y vanguardistas.

Foto: Instagram @jlo

"Es un abrigo hecho de 7.000 pétalos de rosas reales, los cuales se mantienen frescos y vivos por el agua azucarada, también conocido como néctar de colibrí. Fue diseñado especialmente para mí por Daniel Roseberry para Schiaparelli Couture 2024", confesó Jennifer Lopez en su publicación.

Foto: Instagram @jlo

¿Cómo lograr un wet look perfecto?

La idea es que tu cabello tenga un aspecto elegante. Además, el wet look puede transmistir un aire sensual. Para lograrlo, es importante que tu melena no esté empapada. Déjala secar al 50 o 70%. Busca un gel que no tenga alcohol, ya que al secarse podría volverse blanco y escamoso.

Foto: Instagram @jlo

El wet look busca recrear esa sensación de frescura, cuando recién acabas de salir de la ducha, por lo que es ideal para lucirlo en primavera y verano. Para conseguir el look necesitas untar mucho gel para el pelo entre tus manos y extenderlo por tu cabello, desde la raíz hasta las puntas. Luego, toma un peine de dientes anchos y cepilla tu cabello. Puedes acomodarlo como prefieras: al centro, a un lado o completamente peinado hacia atrás.

Foto: Instagram @jlo (Hunter Schafer, Jennifer Lopez y Da'Vine Joy Randolph en el desfile de Schiaparelli)

¿Estás lista para copiar el corte bob y el peinado seductor de JLo?

