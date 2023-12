Los tenis son uno de los tipos de calzado preferido ya que son cómodos y existen muchas formas y presentaciones de los mismos, por lo que es sencillo combinarlos. Sin embargo, mantenerlos limpios puede ser una tarea un tanto complicada ya que dependiendo del material con el que estén fabricados deberás de tener cuidado con los productos que utilices, pero el vinagre es una de las mejores opciones para su limpieza y vamos a explicarte porqué.

Sabemos que los tenis no pueden faltar en tu guardarropa, en especial los blancos, ya que te pueden salvar en cualquier ocasión, incluso al usar un look con un toque formal. Y para que siempre luzcan relucientes, el vinagre puede ser un gran aliado si fueron fabricados con lona de algodón, y en caso de que no sean de ese material, igual podrás utilizar este ingrediente para lavar la plantilla. Conoce cómo aplicarlo.

Leer también: Para qué sirve ponerse jabón Zote en las cejas

Lava tus tenis con vinagre para desinfectarlos

De acuerdo con el sitio web en inglés de Tru Earth, un gran aliado para limpiar el interior de tu calzado es el vinagre blanco ya que es un desodorante y desinfectante natural, por lo que ayudará a mantener una buena higiene y salud de tus pies al utilizarlo en tu calzado favorito, como los tenis.

Foto: Pixabay

En caso de que tus tenis sean de lona de algodón puedes aplicar el vinagre directamente mientras los lavas, o en las plantillas para desinfectarlas. Pero si es en otro tipo de calzado, lo mejor es solo aplicar en el interior con un paño un poco húmedo con vinagre.

Así que ya lo sabes, puedes lavar las plantillas de tu calzado favorito con vinagre para desinfectarlas, de esta forma podrás mantener limpios tus zapatos, pues si bien la higiene por lo general suele enfocarse en el exterior, el interior también es un área muy importante de cuidar, sobre todo para mantener la salud de tus pies.

Ten cuidado y no realices esta mezcla para limpiar tus tenis

En la búsqueda por un tono blanco perfecto y reluciente en los tenis, muchas personas han optado por usar cloro. Sin embargo, esta es una sustancia que puede ser tóxica. Así que si quieres desinfectar tus tenis te recomendamos usar vinagre blanco en lugar de cloro. Y si estás pensando que para tener un efecto mayor y desinfectar a profundidad debes combinar estos dos ingredientes, te compartimos que es una muy mala idea.

Foto: Pexels

Si bien el cloro y el vinagre blanco pueden funcionar como desinfectantes, combinarlos para limpiar tu calzado puede ser riesgoso. No debes combinar estos dos líquidos para ningún tipo de limpieza, no solo hablamos del lavado de los tenis o calzado, no debes mezclarlos para ninguna superficie, ya que podrían ocasionar la expedición de gases que son muy tóxicos para el hogar y las personas, así que lo mejor es que no lo intentes, advierte la UNAM.

Ahora ya sabes qué sí y qué no hacer para mantener limpios tus tenis. Cuéntanos, ¿cuál es tu producto favorito para lavarlos?

Leer también: 5 marcas mexicanas con las botas más lindas de la temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters