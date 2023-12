Es muy probable que conozcas el jabón Zote, ya que forma parte de los productos de limpieza en la gran mayoría de los hogares mexicanos. Pero lo que quizá no sepas es que este también suele utilizarse para otros fines como combatir la caspa, los piojos o el acné, ¿quieres una más? Seguro te va a sorprender saber que también puede ayudarte a lucir unas cejas perfectas.

Toda la variedad de formas en las que se puede utilizar este jabón las encuentras en redes sociales, pero recientemente se ha vuelto bastante popular la de aplicar jabón zote en las cejas. Es muy importante que tomes lo que ves en internet con precaución, pero en esta ocasión vamos a decirte de qué se trata este consejo de belleza.

Diversos usuarios de plataformas digitales como TikTok han asegurado que aplicar jabón Zote en la cejas ayuda a mejorar su apariencia, por lo que se considera uno de los nuevos tips que circulan en redes sociales. Aunque también existen comentarios de quienes se pronuncian en contra de utilizar este jabón en barra para el cuidado de la piel, especialmente la del rostro, debido a que no todas las personas tienen el mismo nivel de pH, por lo que te recomendamos consultarlo con tu médico o dermatólogo de confianza antes de usarlo.

De esta forma puedes aplicar el jabón zote en tus cejas

De acuerdo con el portal web Enséñame de Ciencia, aplicar jabón Zote en las cejas es muy sencillo y ayudarás a darles un aspecto muy natural. Lo único que necesitas es seguir los siguientes pasos.

Foto: Freepik

Para aplicar el jabón zote en las cejas y poder peinarlas con facilidad necesitas, además de este producto, un cepillo para peinar tus cejas, puede ser de un rímel que ya no utilices, solo recuerda limpiarlo muy bien, y opcionalmente un fijador de maquillaje.

Frota el cepillo para cejas sobre la barra de jabón y luego péinalas hacia arriba y en la dirección que más te guste o acostumbres, procura que todos los vellos queden cubiertos. Luego usa las yemas de tus dedos para fijar tus cejas. Finalmente aplica el fijador de maquillaje, aunque este último paso es opcional.

Después de finalizar los pasos anteriores tendrás unas cejas muy lindas, esto lo aseguran los diversos testimonios de usuarios de TikTok que han compartido este tip.

¿Por qué no es recomendable aplicar jabón zote en la cara?

Aunque seguro has visto en internet a personas que aseguran realizar su aseo personal usando jabón Zote, es importante saber que no todos tienen el mismo tipo de piel, así que debes tener cuidado con el uso de este producto en tu rutina de belleza.

Foto: Archivo El Universal.

El jabón Zote puede tener ingredientes que no son los más recomendables para la piel. De acuerdo con el portal web del mismo producto, uno de los ingredientes con los que es fabricado es sebo de origen animal, el cual, se utiliza comúnmente para darle la dureza que lo caracteriza, pero que en tu piel podría terminar agregando grasa y fomentando la reproducción de bacterias.

Además, el uso del jabón Zote no es reconocido para el cuidado personal, ya que actualmente la normatividad y reglamentación no lo permiten, así que lo mejor es no arriesgarte.

Recuerda que si bien cada persona es libre de comprar y utilizar los productos que desee, es importante conocerlos y aplicarlos de manera responsable para cuidar tu salud.

