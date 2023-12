Si de imponer estilo e inspirar a otras mujeres a lucir ciertas prendas con seguridad y porte se trata, Dua Lipa es una de las famosas que más lo han logrado. Y es que a lo largo de su carrera, la cantante de 28 años no solo ha apantallado al mundo de la música con su talento, sino también al rubro de la moda con looks súper chic.

Dua Lipa no se ha cansado de demostrar que las prendas no tienen por qué ser exclusivas de hombres o mujeres, sino que cualquier persona las puede vestir y crear looks espectaculares con ellas. Una de esas prendas es la corbata, que este año ya ha llevado en algunas ocasiones y sin duda la ha lucido de maravilla.

Su viaje a Japón no fue la excepción, pues esta vez apantalló a muchos con un look atrevido, creativo y con un toque de elegancia, que combinó un par de tendencias que en este Otoño-Invierno tú también puedes lucir.

Foto: Instagram. @dualipa

Atrevida y chic: el look de Dua Lipa en Japón

En donde quiera que esté, Dua Lipa siempre luce fabulosa y una vez más lo ha demostrado con este look del que puedes inspirarte para lucir prendas como corbatas y botas altas.

En su viaje a Japón la cantante apareció con un outfit espectacular, que combinaba una camisa larga en color azul y rayas, medias transparentes en color negro con un short blanco por encima, botas largas en color negro, blazer largo color gris, corbata roja y un bolso rojo. A su look agregó algunos accesorios discretos como arracadas y anillos en color dorado, un maquillaje natural y dejó suelto su cabello rojo.

Así que si pensabas que no había manera de combinar medias, botas altas y corbata, Dua Lipa es el claro ejemplo de que sí se puede, ¡y de que queda increíble!

Foto: Instagram @dualipa

La corbata, un infaltable para el glamour

El accesorio que por mucho tiempo fue utilizado solo por hombres el día de hoy no tiene límites, pues con la ruptura de muchos estereotipos también han llegado tendencias de moda que te harán lucir fabulosa.

Así que si quieres comenzar a usar corbata en tus looks, te recomendamos tener a la mano algunas camisas de cuello ancho en distintos colores, largos y estampados; que puedas combinar con corbatas en tonos sobrios como negro, gris, azul o rojo. Pero si quieres lucir otros colores más divertidos y atrevidos en tus outfits, buscar este accesorio en otros colores tampoco está mal, ¡echa a volar tu imaginación!

Después de tener ese par de básicos, lo siguiente será decidir si quieres combinarlos con jeans, faldas, pantalones de vestir. Como Dua Lipa, también puedes elegir usar unas medias transparentes o con color para tu outfit.

Lo último, pero no menos importante, es agregar un blazer, abrigo o chamarra a tu look. Y con ello estarás lista para robar miradas por todas partes.

Foto: Instagram @dualipa

Medias y botas altas: el boom de invierno

Un look que suele sacarnos de apuros en las fiestas decembrinas es el de las medias con botas altas. Lo mejor de estos outfits es que se puede jugar con el color de las medias, y el largo y textura de las botas.

Si quieres lucir elegante y sexy, usar una falda o vestido por encima de las medias es una excelente opción. Sin embargo los shorts de todo tipo también han comenzado a cobrar relevancia en esta tendencia, así que puedes crear looks fantásticos.

Desempolva esas botas altas y piérdele el miedo a tus medias, elige un blazer, abrigo, falda, vestido, short, chamarra, bolso y tus accesorios preferidos.

Foto: Instagram @dualipa

Recuerda que la creatividad y diversión al crear nuevos looks puede ayudarte a encontrar un estilo que te encante y te haga sentir segura y feliz. Diviértete jugando con los básicos y no tan básicos de tu clóset.

