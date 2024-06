¿Las libélulas pican o muerden? La respuesta de un experto

Las libélulas son criaturas fascinantes que despiertan la curiosidad de muchas personas, especialmente durante los meses de verano cuando son más visibles cerca de cuerpos de agua. Sin embargo, también generan preguntas y a veces, temores. Una de las dudas más comunes es si las libélulas pican o muerden. Para aclarar esta cuestión, hablamos con Nick A. Romero H., Biólogo y educador ambiental.

Las libélulas no pican ni muerden a los humanos ni a los animales domésticos. Fuente: Freepik.

Las libélulas, pertenecientes al orden Odonata, son insectos fascinantes y fáciles de reconocer debido a su gran tamaño, cuerpos alargados y delgados, y sus característicos ojos compuestos de gran proporción. Con dos pares de alas desarrolladas, que pueden ser transparentes o tener manchas coloridas, estas criaturas son increíblemente ágiles, capaces de mover sus alas de manera independiente durante el vuelo. A pesar de su apariencia intimidante para algunos, las libélulas no representan una amenaza para los humanos ni los animales domésticos.

Sin embargo, para responder la pregunta de si ¿las libélulas pican o muerden? primero debemos entender su biología. Estos insectos poseen tres segmentos diferenciados en su cuerpo: cabeza, tórax y abdomen. Su cubierta externa está compuesta de quitina, otorgándoles una estructura dura pero flexible gracias a las membranas que unen estos segmentos.

A pesar de tener mandíbulas dentadas para morder y alimentarse de sus presas, las libélulas no pican ni muerden a los humanos. Su aparato bucal está diseñado para capturar y consumir otros insectos. "Las libélulas utilizan un apéndice móvil en su labio superior, conocido como labrum, para atrapar a sus presas de manera eficiente. Aunque pueden morder a sus presas, no tienen la capacidad de penetrar la piel humana ni causar daño", explica el entomólogo Dr. Roberto Martínez.

Otro mito común es que las libélulas podrían ser venenosas. Sin embargo, estos insectos no producen ninguna sustancia tóxica o nociva. "No podemos hablar de picaduras de libélula en humanos o animales porque simplemente no ocurre. Las libélulas no tienen aguijones y su aparato bucal no está diseñado para dañar a los humanos", aclara el Dr. Martínez.

En conclusión, las libélulas no pican ni muerden a los humanos ni a los animales domésticos. Aunque son depredadores eficientes en su mundo de insectos, son completamente inofensivas para nosotros. Estos insectos no solo son fascinantes de observar, sino que también juegan un papel crucial en el control de plagas como mosquitos y otros insectos molestos. La próxima vez que veas una libélula, puedes disfrutar de su belleza sin temor, sabiendo que no representa ningún peligro para ti.

Para obtener más información sobre las libélulas y su comportamiento, consulta fuentes confiables o contacta a expertos en entomología. Y recuerda, respetar y proteger a estos insectos es fundamental para mantener el equilibrio en nuestros ecosistemas.