Tras el éxito de su desembarco en Plaza Satélite, la marca europea Polette reafirma su apuesta por el mercado mexicano con la apertura de su segundo showroom en Las Lomas.

Con más de 14 años de trayectoria y presencia en capitales del estilo como París, Londres y Ámsterdam, la marca elige una de las zonas más exclusivas de la capital para continuar su expansión internacional.

​Un modelo disruptivo: Calidad de lujo a precio de fábrica

​Lo que diferencia a Polette en la industria es su modelo de negocio 100% integrado. Bajo el concepto "factory-to-consumer", la marca elimina a los intermediarios, controlando desde la investigación y el diseño hasta la producción y el envío final.

​"Polette no solo vende lentes; redefine los estándares del sector al ofrecer piezas de alta gama a precios directos de fábrica", destaca la firma.

El futuro de la óptica europea llega a la CDMX. Fotos: Cortesía de Polette

​Polette: Innovación y diseño

​El nuevo showroom en Las Lomas no es solo una tienda, sino un espacio de creatividad e inmersión. Inspirados en la visión de comunidad que inició su fundador Pierre Wizman, estos espacios permiten a los usuarios:

- ​Explorar monturas con siluetas clásicas y contemporáneas.

- ​Recibir asesoría personalizada para encontrar el estilo ideal.

​- Experimentar con materiales ligeros y sostenibles.

- ​Tecnología de Precisión Alemana

​Cada par de gafas Polette es el resultado de un proceso de fabricación de alta precisión. Utilizando tecnología alemana de última generación, los lentes CR39 se fabrican con exactitud milimétrica. Además, cada pieza supera certificaciones internacionales (CE, FDA) y estrictas pruebas de:

​- Resistencia y flexibilidad.

- ​Protección UV total.

- ​Claridad óptica y confort.

- ​Compromiso con la Sostenibilidad

​Fiel a sus valores, la experiencia Polette se extiende hasta el empaque. La marca utiliza materiales reciclados y biodegradables para sus envíos, asegurando que el lujo y el estilo no comprometan el cuidado del medio ambiente.

​Con esta nueva apertura, Polette consolida a México como uno de los mercados clave fuera de Europa, ofreciendo una alternativa donde la salud visual y la moda convergen en un modelo accesible y transparente.

La nueva sucursal se ubica en Cerrada de Monte Líbano 16, Lomas de Chapultepec, CDMX.